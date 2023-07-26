«Народ устал от кабинетных борцов с режимом»: молдавскую Партию социалистов продолжают покидать сторонники

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Партия социалистов Республики Молдова, обладающая крупнейшей оппозиционной фракцией в парламенте страны, продолжает терять своих сторонников. Целый ряд руководителей территориальных организаций из Хынчештского, Ниспоренского, Теленештского районов заявили о своём выходе из ПСРМ и присоединении к партии «Возрождение», считающееся сателлитом партии «Шор», признанную судом неконституционной.

Лидеры территориальных организаций Олеся Брынза (Хынчешты), Павел Артамонов (Ниспорены) и Александр Исак (Теленешты) были членами Республиканского совета партии – высшего руководящего органа политформирования в промежутке между партийными съездами.

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«От всей души приветствую своих новых коллег по партии «Возрождение» – истинных патриотов, которые самоотверженно трудятся на благо Республики Молдова! Вместе мы добьёмся значительных результатов для Молдовы и ее народа. Наша цель – объединить всех жителей страны в стремлении покончить с компрадорской властью нынешнего режима. Только вместе, только вперед – с партией «Возрождение»!», – подчеркнул один из лидеров политформирования, депутат парламента Александр Суходольский, который ранее был исключён из ПСРМ за раскольническую деятельность и выведен из состава фракции.

Утром 26 июля ПСРМ распространила декларацию, в которой утверждает, что подверглась массированной атаке как со стороны режима Майи Санду, так и со стороны «беглого осуждённого преступника» Илана Шора.

«В течение последних месяцев представители партии «Шор» и депутаты-перебежчики Василий Боля, Ирина Лозован, Александр Нестеровский и Александр Суходольский напрямую связывались с десятками наших депутатов, мэров, местных советников, руководителей территориальных организаций, обещая им суммы в несколько миллионов леев за выход из ПСРМ», – говорится в декларации партии.

«Возрождение» не осталось в долгу.

«Партия “Renaștere-Возрождение” отрицает все обвинения, выдвинутые представителями ПСРМ», – говорится в ответном заявлении, опубликованном в телеграм-канале партии «Возрождение».

«Люди устали слушать о якобы борьбе с авторитарным режимом, установленным Майей Санду, и теперь выбирают реальную оппозицию, которая не боится выходить из своих кабинетов, общаться с гражданами и бороться с беззаконием правящей партии», – подчеркивают представители партии.

Как отмечает «Возрождение», некоторые партии, называющие себя оппозиционными, на деле превратились в крыло партии Санду, поэтому и потеряли доверие избирателей.

Отметим, что, согласно последнему опросу общественного мнения, презентованном Институтом европейской политики и реформ в июле 2023 года, за партию «Действие и солидарность» под руководством Майи Санду отдали бы свои голоса 44% из числа определившихся избирателей, за Партию социалистов – 25,7%, за запрещённую партию «Шор» – 15,5%. Партия «Возрождение» в рейтинге отсутствовала.

Скандалы с переходом депутатов и региональных лидеров из ПСРМ в «Возрождение», как и выяснение отношений между двумя партиями, оспаривающий радикально-прозападный курс Майи Санду, на руку правящему режиму. Между тем, этот инцидент свидетельствует о глубоком кризисе в руководстве Партии социалистов, которая связана партнёрскими отношениями с партиями «Единая Россия» и «Справедливая Россия». Отказ от единоличного лидерства и введение коллегиального руководства пошли явно не на пользу крупнейшей молдавской партии, выступающей за сохранение отношений с Россией и представленной в парламенте страны.