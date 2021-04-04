«Народ вам не простит!». Сербская оппозиция начала шантажировать Москву поддержкой Вучича

04.04.2021, Москва, Алексей Топоров

Одни и те же сторонники сербской оппозиции продолжают выступать в разных российских СМИ с целью убедить официальную Москву перестать поддерживать президента Сербии Александра Вучича.

Оппозиционеры продолжили тактику проведения круглых столов, на этот раз для мероприятия «Косовский кризис: возможно ли решение?» использовав площадку Общественной службы новостей (ОСН).

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Те же и новая площадка

Характерно, что центральными персонажами и участниками круглого стола, проходившего в ОСН, стали те же люди, что засветились в подобных мероприятиях ранее: директор некоего Центра геостратегических исследований Драгана Трифкович, сотрудник Института европейских исследований Стеван Гайич, постоянный автор статей агентства Regnum (чей пресс-центр превратился в место постоянной тусовки ненавистников нынешнего сербского президента в России) про то, как «подлый Вучич вот-вот предаст Косово», Татьяна Стоянович, и нередко выступающий экспертом в этих же статьях ортопед из Косовской (Северной) Митровицы Марко Якшич.

При этом стратегия организаторов акции также была выбрана прежняя: вроде бы мероприятие по актуальной и для России теме Косово. Но это только по форме. А по содержанию, благодаря присутствию вышеназванных лиц и их речам – обычный пропагандистский онлайн-митинг против действующей сербской власти и сербского президента. Усиленный экспертами, из которых далеко не все, как это было и в прошлые разы, разбирались в перипетиях сербской внутренней политики.

Так, русский общественник из Латвии, преследуемый националистическим режимом Риге, профессор Александр Гапоненко в ходе круглого стола Вучича не обличал, но указал на фашистский характер сепаратистских образований, поддерживаемых Западом на постсоветских и постюгославских территориях, а итальянско-российско-итальянский политолог Марк Бернардини хорошенько прошелся по двойным стандартам Запада. Возможно, и хозяева площадки из ОСН были не сильно в курсе идеологии круглого стола (ну какой нормальный русский против того, что Косово – это Сербия?), но им, в итоге, все весьма убедительно разъяснили. Из Сербии же эксперты, кто-то и из самого Косово, а потому знают, что говорят.

И те, как водится, старались на все лады.

Обвинения разочаровавшегося доктора

«Россия – единственное препятствие для признания Косово, – заявил Якшич. – И сербы в Косово надеются, что, если Сербия сделает это признание, то Россия наложит на него вето… Вучич – наследник Бориса Тадича (прозападного президента Сербии – ред.). В 2013 году Вучич призвал сербов участвовать в сепаратистских выборах. Вучич предавал суды, полицию, электросети сепаратистам. И при его молчаливом согласии была создана армия Косово».

Наверное, Якшича можно понять. Отчасти. Потому как он был на тех самых баррикадах, которые десять лет назад возводили косовские сербы в знак протеста против того, что переговорщик от Сербии Борко Стефанович (впоследствии почему-то один из лидеров противостоявшей Вучичу прозападной оппозиционной коалиции. С непонятного избиения непонятно кем которого начались массовые уличные протесты против сербской власти в 2018 году) договорился в Брюсселе о возведении погранпереходов между Косово и остальной частью Сербии. Возможно, Якшич полагал, что, придя к власти на смену прозападным демократам, Александр Вучич и его «Сербская прогрессивная партия» отменит все, что напредавали его предшественники. Но, как известно, наворотить дел легко, гораздо сложнее потом все это исправить. И вот этого Якшич понять не хочет. И теперь обвиняет сербского президента во всех грехах, в том числе в том, что от него ну никак не зависело – ни односторонняя передача косовских электросетей Албании при всеобщем одобрении ЕС, ни курс режима Приштины на создание собственной армии.

А вот участие сербской общины в политической жизни края общественник почему-то приравнял к предательству, хотя именно благодаря сербским министрам в «правительстве» Косово удавалось решать проблемы репатриантов, в том числе привлекая внимание к этим вопросам представителей международных организаций.

«По Кумановскому соглашению Сербия имела право вернуть тысячу полицейских и военнослужащих в Косово, но действующий президент никогда не говорил об этом», – отметил Якшич.

Конечно, не говорил. Потому как НАТО начало бомбардировку Югославии без каких-либо соглашений и резолюций. А впоследствии, наплевав на Резолюцию 1244 Совбеза ООН, вооруженные банды албанских сепаратистов были разоружены лишь частично, а большей частью преобразованы в Силы безопасности Косово, на базе которых сейчас при помощи НАТО создают полноценную армию. И плевать хотел Запад на какие-либо документы. Потому можно предположить реакцию совокупного Запада на то, если бы Вучич дал приказ тысяче военных и полицейских Сербии зайти в Косово. Понятно, что популисты от политики никогда не против помахать шашкой при случае, но Вучич – просто политик, а потому просчитывает последствия каждого шага. И понимает, что войну с Западом Сербия не осилит.

России погрозили пальцем

«Сербами ( в Косово – ред.) владеет уголовно-политическая структура под названием «Сербский список» (партия косовских сербов), таких, как Якшич – единицы, на них оказывается давление, известны случаи поджогов машин и офисов, вплоть до убийства Оливера Ивановича (лидера косовских сербов – ред.), хотя не ясно кто за этим стоит, – подключился к разговору Стеван Гайич. – И это событие находится в огромном пакете компромата против нынешнего президента Сербии».

Вот ведь любопытно – эксперт не знает, кто убил Ивановича, хотя все резоны были у албанского режима Приштины, но компромат все же на Вучича. Логично, что ни говори.

«После смены власти в Сербии очень интересно, как Россия будет из этого выходить, в России создан образ Вучича, как невероятного друга России, который восстанавливает связи…Когда Вучич, наконец уйдет от власти, будет ли Киселев говорить – «совпадение, не думаю»? – прошелся по позиции официальной Москвы эксперт

После чего добавил, что Вучич «то ли наполовину, то ли на треть» уменьшил количество сербов в Косово, выступая в Совбезе ООН. Правда, эксперт, как выяснилось, и сам не знает их точного количества – но этот Вучич, он все равно такой коварный! Вдобавок Гайич договорился до того, что назвал головорезов и лидеров «Армии освобождения Косово» Хашима Тачи и Рамуша Харадиная «партнерами» сербского президента. Хотя сам Вучич публично говорил, что ему неприятно общаться с военным преступником Тачи на переговорах, но он будет это делать, потому что это его работа. Тем не менее, «партнеры». И Россия после такого выкручивайся, как можешь.

«Президент Вучич говорит, что сейчас лучшие в истории отношения с Россией, – подметила Татьяна Стоянович. – Важно поддерживать видимость что эти отношения идеальны, там нет разладов. Мы знаем, что Россия последовательно нас поддерживала, хоть и не прислала С300…. При этом Сербия не поворачивается к России и не требует официальной поддержки по вопросу Косово».

И это, как ни крути, очень интересное замечание журналистки, как-то позабывшей слова Вучича, сказанные им после визита в Москву, о том, что каждый свой шаг по косовскому вопросу он будет согласовывать с Владимиром Путиным.

«Если Россия пойдет на поводу Белграда, она однозначно потеряет любовь и уважение сербского народа, я это гарантирую. Если Вучич будет неудобен населению Сербии, я не знаю, наступит ли этот момент, то тогда и Россия будет неудобна сербам. Потому надо найти баланс», – пригрозила журналистка.

Вопрос только, наступит ли этот момент, учитывая, что поддержка прозападной оппозиции даже по оценкам поддерживающих ее западных исследовательских центров едва превышает 5%. Но то, что некоторые сербы не при каких обстоятельствах не простят России их претензий на власть, можно понять по высказываниям лидеров сербской прозападной оппозиции.

Удивительные истории для доверчивых ушей

«Президент Сербии, не имея на то конституционных полномочий, подписал соглашение с албанскими сепаратистами, – заявила выступавшая весь вечер в роди модератора Драгана Трифкович, как то ненароком «позабыв» о том, что в Вашингтоне непосредственно с Приштиной Вучич ничего не подписывал. Даже тексты соглашений, завизированных Трампом, у Вучича и Тачи были разные. Можно сказать, что президент Сербии подписал большей частью экономические соглашения с США, не более того.

«Борис Тадич потерял власть, когда отказался упразднить сербские институты власти на Косово», – добавила эксперт, уже не скрывая своих симпатий к лидеру режима, начавшего сдавать Косово, заведшего в страну западных эмиссаров и выдававшего сербских героев в Гаагу.

Вдобавок Трифкович рассказала собравшимся о том, что сербское руководство в отличие от России не упоминает о превращении сил безопасности Косово в армию. И это особенно интересно, учитывая, что сербское руководство в своих публичных вступлениях неоднократно указывало на то, что этот шаг Приштины незаконен и противоречит уже неоднократно упомянутой резолюции 1244. Впрочем, в прошлый раз на аналогичном круглом столе эксперт на полном серьезе заявляла о том, что военное сотрудничество Сербии и России намного меньше по объему, чем военное сотрудничество между Россией и Хорватией. По вине Вучича, конечно. На секундочку, с Хорватией – членом НАТО. Но кто-то, наверное, поверил и тогда.

В целом же круглый стол ничем не удивил. Удивила лишь доверчивость наших сограждан. С давних времен известно же – не верь сладким речам. Ибо, как известно, чем слаще речь, тем больше поводов проверить карманы. А в конкретно описываемом случае – то, о чем так увлеченно рассказывали заезжие оппозиционеры.