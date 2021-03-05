На радость кому в Москве хотят свергать Вучича

17.03.2021, Москва, Алексей Топоров

В российской столице на площадке информационного агентства Regnum прошел круглый стол «Россия и страны бывшей Югославии в новой политической реальности».

Среди участников мероприятия ожидаемо самыми громкими были выступления ненавистников действующей сербской власти.

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Дурные традиции

Есть у сербского народа одна не самая лучшая особенность – бороться с действующей властью и своими лидерами. Иногда максимально жестоко. И уже не поймешь, когда это началось – поле того ли, как по приказу соперника Милоша Обреновича был обезглавлен лидер сербского восстания Карагеоргий? Или когда в ходе Майского переворота были просто-таки изуверски и глумливо убиты потомки первого – король Александр и королева Драга Обреновичи? Одно точно: это явно началось не с низложения монархии в 1945 году коммунистами, не с цветной «Бульдозерной революции» против Слободана Милошевича, и не с недавних уличных протестов против президента Александра Вучича и Сербской прогрессивной партии.

И пенять тут братьям-сербам нам русским, признаться сложно, потому как у самих в истории бунт на бунте, Разин на Пугачеве, дворцовые перевороты да бомбисты, три революции и кровавая гражданская война, Ельцин на танке, «Марши Немцова» под украинскими флагами и навальнисты с уточками. Да и по сей день хватает товарищей, для которых в прошлом «и правильно расстреляли», а, значит, и в будущем «надо повторить» – но не взятие Берлина или хотя бы Киева, а вот эти расстрельные чекистские подвалы.

Хватает таких и среди сербов. И не то, чтобы власть всегда была идеальной – нередко, как раз-таки, нет. И не то, чтобы поводов для возмущения не давала…. Однако опыт прежних бунтов, дворцовых переворотов, особенно минувшего века, и особенно в условиях повышенного интереса внешних игроков в развале и дестабилизации наших стран, казалось бы, уже должны были раз и навсегда отучить наши народы прыгать с размаху на грабли. Ан нет, они продолжают. Да еще пытаются сотрудничать друг с другом в этом увлекательном процессе. Типичные пример подобного – регнумовские круглые столы на балканскую тему.

О прошлом таком мероприятии мы уже писали. Тогда в нем принял участие товарищ, которого называют «серым кардиналом» сербской оппозиции – Младжан Джорджевич. Не бедный человек, за которым уже который год тянется шлейф скандалов: на родине его обвиняют в пособничестве в выдаче сербского героя Радована Караджича в Гаагу, и в мутных финансовых аферах при помощи подставных фирм. Наконец, он – кум главного сербского оппозиционера Драгана Джиласа, откровенно смотрящего на Запад, создателя местного аналога токсичного «Эхо Москвы» – радио В92, мэра Белграда при режиме прозападных демократов, неплохо нажившегося на строительных подрядах, в том числе при строительстве моста через Аду.

И тут так и напрашивается интерпретация известной русской поговорки «скажи мне кто твой кум…», и далее по тексту. Присутствие подобного политического персонажа, безусловно, задало тогда тон всему мероприятию, которое по форме и содержанию превратилось в одно сплошное обвинение нынешнего сербского лидера Александра Вучича во всех смертных грехах, при этом выступавшие даже не удосужились придать своим гневным монологам хотя бы видимость объективности, усилив их пусть интерпретацией, но фактов. Ан, нет. Зачем? «Все и так знают». Ага.

Тогда мы заметили, что организаторы зазывали на свою сомнительную тусовку статусных балканистов, но те, за редким исключением, разумно предпочли проигнорировать это откровенно политизированное мероприятие. И, видимо, устроители антивучичевских посиделок отслеживают реакцию на свою активность в информационном пространстве. Что, надо отметить, несложно, ибо она невелика и пропорциональна количеству просмотров трансляций многочасовых «балканских» круглых столов на канале агентства – если перевалит за тысячу, то уже радость.

Так вот, наше замечание, похоже, приняли к сведению, в этот раз усилив свое мероприятие действительно знаковой персоной – руководителем Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Еленой Гуськовой. Статусного балканиста, плотно занимающегося темой аж с первой половины 90-х. Чем обаяли эксперта, нам остается только догадываться, но проведение круглого стола Гуськова взяла в свои руки, выступив модератором.

Вы о своем, мы о своем

И круглый стол, на первый взгляд, был совсем не про свержение (а как еще все эти силы собираются менять избранную подавляющим большинством сербского народа власть, при том, что сами не имеют 5% поддержки соотечественников и бойкотировали недавние парламентские выборы?). Мероприятие вроде как было посвящено в целом, «средней температуре» на Балканах. И в кои-то веки создалось впечатление, что приглашенные из разных балканских стран эксперты действительно не в курсе «генеральной линии партии», потому что рассказывали преимущественно о проблемах своих государств. А также о том, что Запад и ЕС бывшей Югославии ничего хорошего не дали, а в России им бы очень хотелось увидеть альтернативный полюс силы.

Интересно. Занимательно. Объективно. Но если бы только так. Нет, в рамках круглого стола заслушали и спикеров от Сербии, в роли которых выступили завсегдатаи регнумовских околобалканистских мероприятий. И те не забыли напомнить ради чего, собственно, и собралось сие высокое общество.

«Теперь можно говорить, что не Косово – это Сербия, а Сербия – это Косово. За восемь лет власти Вучича и прогрессистов Сербия криминализировалась. И «косовизировалась». Сейчас гораздо больше демократии в нашем южном оккупированном крае, – с места в карьер заявил сотрудник Института европейских исследований Стеван Гайич. – Мы имеем скандал вокруг борьбы против мафии. Арестовано много людей из криминальной группировки, которая занималась зверскими убийствами. Это было бы хорошо, если бы они не были связаны с близким окружением президента. В нормальных странах, если бы кто-то был сфотографирован много раз с теми, кто причастен к таким зверским убийствам, он бы, как глава страны, пошел бы в отставку».

Спич о демократии в Косово – это, безусловно, вне критики. Видимо, не хватает эксперту погромов и грабежей сербских домов и храмов, а также нападений с оружием на школьников уже в самой большой Сербии. А также того, чтобы обвиняемые годами сидели без доказательства их вины, как это происходит в случае с арестованными сепаратистами сербами, на которых безуспешно пытаются повесить убийство сербского лидера края Оливера Ивановича. А, самое главное, выбить из них признание в том, что к этому преступлению причастен Александр Вучич. Ради такого разнообразные европейские исследователи, конечно, готовы не только признать сепаратистский режим Косово соответствующим высоким идеалам демократии, но и вступать в альянсы с откровенными сербофобами и сторонниками Великой Албании, такими как Альбин Курти, блокироваться на недавних парламентских выборах в Косово с которым планировала лидер «Европейского движения сербов Косово и Метохии» Рада Трайкович. Лишь бы только не поддерживаемая Вучичем и официальным Белградом партия «Сербский список», за которую, вот беда, проголосовало более 90% косовских сербов. А за «европейцев» почему-то менее 4%….

Ну то ладно. Умиляет логика эксперта. Выходит, Велько Беливук, он же «Веля Неволя» – главарь той самый банды, был близок к президенту Александру Вучичу, с виду такому классическому интеллигенту в очках. Но, в тиком омуте, как говорится. Возможно подельники на пару душегубствовали и резали уши невинным жертвам, а после фотографировались на память…. Так зачем же такого корефана сажать тогда? И проводить мощнейшую полицейскую операцию, прогремевшую по всей стране? Хороший вопрос. Как и логика у эксперта. Ну и упомянутые им фотографии тоже хотелось бы увидеть, хотя «окружение президента» – тоже понятие широкое, при желании туда можно записать и личного телохранителя, и домработницу. В любом случае, это ж хорошо, когда у власти нет неприкосновенных, казалось бы, радоваться надо, что чистят свой, как утверждается, ближний круг. Но эксперту чего-то не хватает для радости. Наверное того, чтобы Вучич ушел в отставку, из-за того, что решил ликвидировать крупную банду.

В цивилизованных странах также оно всегда – посадил бандитов, и сразу в отставку, а как иначе?

Далее Гаич продолжил обвинять действующую сербскую власть по списку, пока не дошел до «последнего преступления Вучича» (хотя, зная Гаича и ему подобных – явно не последнего) – «сдачи» энергосистемы Косово Албании. Мол, тем самым президент Сербии, негодяй такой, помогает строить «Великую Албанию». Проблема только в том, что в апреле этого года Приштина самовольно, с молчаливого одобрения ЕС, переподключила свои электросети KOSTT с сербского оператора «Электросети Сербии» (ЕМС) на албанский OST, входящий в Европейскую энергетическую сеть операторов электроэнергии. За что проголосовало большинство стран ЕС. И Сербию, как всегда, никто ни о чем не спросил. Но жертва изнасилования, как известно, всегда сама виновата. И Милошевич виноват был в том, что НАТО бомбило Югославию, теперь, вот, Вучич виноват в том, что у страны банально «отжали» косовскую энергосеть.

И понятно бы было, если бы подобное звучало из Приштины, или из Вашингтона, но нет, оригиналами богата земля сербская.

Горе фактам

«Вучича создал политический Запад. Но уже понятно, что они хотят его бросить. Скоро будет резолюция Европарламента, в которой будет говориться и о самой большой плантации марихуаны в Европе, и о связи президента с самыми высокими кругами организованной преступности. Западу он больше не нужен, он максимально дал, но если предсказать будущее, Запад появится как спаситель Сербии, будут спасать Сербию от ада преступности, будет большая кампания в СМИ против России, потому что Россия будет представляться, как сторона, которая поддерживала Вучича. Россия ему дала орден Александра Невского. Россия все делает в угоду Вучичу», – добавил Гаич.

Опустим желтогазетный слух про самую большую плантацию, потому как в Европе почему-то о ней не знают и уверены, в том, что самые большие плантации мариуханы на континенте находятся все-таки в Албании и Косово. Хотя, да, Косово – это Сербия, конечно. Показательно же то, что сербские оппозиционеры готовы солидаризироваться с антисербской резолюцией Европарламента. Заграница им поможет, уже который раз. А, Россия, да, плохая. Надо было Москве, наверное, на Джорджевича с кумом Джиласом и коллегой Еремичем ставку сделать, ибо последние два (первый осторожнее) чуть что – жалуются на Белград в Брюссель и Вашингтон. И уповают на них в своих заявлениях, как на третейского судью. Для таких Россия априори виновата всегда. А Запад, конечно, дурной, сам ставил Вучича, теперь будет убирать его, у него – Запада, всегда так, и каким образом он подмял под себя практически весь мир – непонятно. Но Гаич наверняка знает ответ на этот вопрос.

Другим большим оригиналом, выступившим на круглом столе от Сербии, стала директор Центра геостратегических исследований Драгана Трифкович. Очень бы хотелось бы узнать, если ли в этом Центре иные штатные единицы, кроме самой Драганы – профессионального ландшафтного дизайнера, но в очередной раз за весь Центр с громким названием, его директор отдувалась сама. В частности, рассказав собравшимся, что Сербия настолько пустила на самотек военное сотрудничество с Россией, что с Хорватией у Москвы это сотрудничество – военное, куда как более эффективное.

Дорогая Драгана, о чем вы? О том, что Россия где-то лет десять назад поставила Хорватии с десяток военных вертолетов, а чуть позже отремонтировала еще с десяток советских, бывших у нее на вооружении с незапамятных времен? Именно это вы хотите сравнить с поставками Сербии не только российских вертолетов, причем не МИ-17, как Хорватии, а настоящих боевых Ми-З5, но и самолетов МИГ-29, а также БРДМ, танков Т-72 и зенитных комплексов «Панцирь-С1»? И как-то совершенно забываете о том, что Хорватия с 2016 года, на секундочку, член НАТО. О каком военном сотрудничестве России со страной Североатлантического альянса может идти речь? В отличие, кстати, от Сербии, официально заявившей нейтралитет.

Да, вы справедливо сетуете на то, что сотрудники Российско-сербского гуманитарного центра в Нише до сих пор не получили дипломатического статуса, но центр есть и работает. А в Хорватии ничего такого нет. Мало того, в Сербии в прошлом году открыли представительство российского Министерства обороны – вы можете представить нечто подобное в стране- члене НАТО, Хорватии. Так, повторяю, о чем вы?

Президента Вучича можно упрекать, и есть за что. Например, за предельную осторожность и нежелание громких ссор с «западными партнерами», резидентами которых наводнены все знаковые структуры страны. Вот только заводили их в свое время все те же жаждущие ныне реванша демократы Джилас, Еремич и Тадич. И сделать это было легко, а выкурить – ох, как непросто.

При этом никто, даже Москва, не дала Сербии гарантий, что случись это стране попасть в ситуацию, аналогичную 90-м, к ней на помощь прилетит волшебник в голубом вертолете.

Да – и Москва, и Пекин будут выражать озабоченность, и даже возмущаться в ООН, но этого, если Запад решит обложить страну санкциями и объявить ей территориальную блокаду, будет ох как недостаточно!

А Сербии станет намного хуже, поскольку, в отличие от 90-х, она потеряла выход к морю (Черногория отделилась), практически со всех сторон обложена государствами – членами НАТО, и серьезно ужалась территориально.

И тогда югославские 90-е, когда курс национальной валюты падал на несколько пунктов за сутки, покажутся раем. Об этом помнят и Вучич, и его окружение. И очень успешно делают вид, что не берут в расчет этот момент, представители сербской оппозиции. Но с последними все понятно, а чего же добиваются их российские сторонники?

«Сербия не выполняет роли объединения сербов на Балканах, – заявила на круглом столе Елена Гуськова. – И роль эта перешла к Баня-Луке (столица Республики Сербской БиГ – ред.). На День Республики Сербской ее руководство приглашает сербов отовсюду….».

Мда, Елена Юрьевна, при всем уважении к вашим заслугам и опыту вы погорячились, мягко говоря. Хотя бы потому, что тот же лидер боснийских сербов Милорад Додик, который неизменно благодарит Александра Вучича за поддержку как РС, так и сербов диаспоры, с вами не согласится. Потому, как не Баня-Лука, а Белград вкладывает немалые деньги в строительство аэропорта, культурных центров, школ и больниц, а также каскада мини-гидроэлектрастанций в РС.

Как не согласятся с вами и лидеры черногорских сербов Андрия Мандич и Милан Кнежевич, которые являются частыми гостями Александра Вучича. И лидеры косовских сербов из партии «Сербский список» не согласятся тоже, хотя господам Джорджевичу, Джиласу и Еремичу явно ближе такие персонажи, как вышеупомянутая Трайкович или Ненад Рашич. Но вот косовским сербам более по душе оказался именно «Сербский список» и официальный Белград, который строит дома для неимущих соплеменников в анклавах и стадионы для местных сербских детей. Чего не было при Тадиче и нынешних оппозиционерах, когда они были у власти. Люди и лидеры познаются в делах.

Так, с чем и во имя чего вы боретесь? Сидя в теплой и сытной Москве, от которой балканский фронтир ох как далеко, поднося к балканской бочке с порохом очередную дружескую спичку? Впрочем, конечно же, большая политика на Балканах и в России не делается подобными низкорейтинговыми круглыми столами. И это, несомненно, единственный плюс прошедшего мероприятия.