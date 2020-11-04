Народный артист России: Ефремов просто трус и предатель

04.11.2020, Москва, Олег Кравцов

Российский артист Михаил Ефремов, устроивший в состоянии алкогольного и наркотического опьянения смертельное ДТП в центре Москвы, не заслуживает уважения.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявил народный артист России Александр Клюквин.

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«Я Мишу Ефремова осуждать не хочу. Мне в принципе он не очень интересен. Я бы его уважал, если бы он действовал так, как начал. Сел на табуретку и сказал: «Простите меня, я всех вас предал. Я и себя предал. Простите». Это был мужской поступок, человеческий, правильный. Но потом началось шоу: друзья, желающие отмазать, хитрый адвокат.

Некоторым кажется, что они серьезнее защищены законом, чем все остальные. Вполне возможно. Но когда кто-то защищается деньгами или связями, это подло. И вдвойне подло, когда ты про это знаешь и беззастенчиво пользуешься. Закон есть закон», – сказал Клюквин.

Он не согласен, что последующее поведение Ефремова было обусловлено излишним доверием адвокату.

«Нет. Он просто трус. Хотя, на его месте любой испугался бы, потому что это крушение карьеры. Выпивают многие. Но заметнее других пьющие артисты. Ну как же — им цветы, аплодисменты, рестораны. Я тоже выпиваю: дома, после работы, с друзьями в выходной. Но никогда перед спектаклем и если за руль», – отметил артист.

«Что вы называете словом «беда»? С кем случилась большая беда на Садовом кольце — с Мишей Ефремовым или с Сергеем Захаровым? С артистом произошла закономерность. А у семьи погибшего – горе. Словом «беда» очень многие сейчас спекулируют, рассуждая о Ефремове. Но он всю жизнь пил. Какая с ним, нафиг, беда!? Распущенность плюс гены. Папа — талантливый актер и великий режиссер — тоже пьющий был», – резюмировал Клюквин.

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