Народный Банк Сербии: «Тесла на хорватских евро – это присвоение нашего наследия»
Противодействовать намерению Хорватии разместить на своем евроценте образ сербского гения Николы Теслы намерен Народный Банк Сербии (НБС).
Об этом сообщает «Танюг», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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В НБС отметили, что прославленный ученый всегда называл себя сербом по происхождению, Поэтому, если анонсированное премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем размещение лика Теслы на хорватских евроцентах произойдет, сербская сторона выйдет на компетентные институты Европейского союза, чтобы указать на неуместность такого предложения.
Как объяснили специалисты сербского банка- регулятора, дизайн банкнот евро одинаков независимо от страны, в которой они печатаются, а вот дизайн монет регулируется Постановлением Совета ЕС от 24 июня 2014 года. Это положение о номиналах и технических характеристиках монет евро, предназначенных для обращения, и в соответствии с ним у монет евро есть одна общая, европейская сторона, которая одинакова для всех монет евро, и другая национальная, обратная сторона, которая отличается от страны к стране, но несет и символику ЕС. На национальной стороне монеты евро должен быть круг из 12 звезд, который является символом ЕС, его полностью окружает национальный орнамент определенной страны, и каждое государство-член Евросоюза само решает, что будет изображено внутри звездного круга. Так, например, в Италии на монете в два евро изображен Данте Алигьери.
При этом каждое государство обязано информировать других членов ЕС о дизайне национальных сторон монет евро, запрос на одобрение национального дизайна подается в Совет ЕС. Последний одобряет дизайн национальной стороны монеты евро при соблюдении технических условий и отсутствии возражений со стороны других стран-членов, использующих евро в качестве общей валюты.
«В случае возражений, и они возможны, когда предложенный дизайн национальной стороны одного государства может вызвать неблагоприятную реакцию со стороны граждан другого члена, Совет ЕС принимает решение о принятии или отклонении запроса квалифицированным большинством голосов», – поясняют в НБС.
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