Народный Банк Сербии: «Тесла на хорватских евро – это присвоение нашего наследия»

23.07.2021, Белград, Алексей Топоров

Противодействовать намерению Хорватии разместить на своем евроценте образ сербского гения Николы Теслы намерен Народный Банк Сербии (НБС).

Об этом сообщает «Танюг», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В НБС отметили, что прославленный ученый всегда называл себя сербом по происхождению, Поэтому, если анонсированное премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем размещение лика Теслы на хорватских евроцентах произойдет, сербская сторона выйдет на компетентные институты Европейского союза, чтобы указать на неуместность такого предложения.

Как объяснили специалисты сербского банка- регулятора, дизайн банкнот евро одинаков независимо от страны, в которой они печатаются, а вот дизайн монет регулируется Постановлением Совета ЕС от 24 июня 2014 года. Это положение о номиналах и технических характеристиках монет евро, предназначенных для обращения, и в соответствии с ним у монет евро есть одна общая, европейская сторона, которая одинакова для всех монет евро, и другая национальная, обратная сторона, которая отличается от страны к стране, но несет и символику ЕС. На национальной стороне монеты евро должен быть круг из 12 звезд, который является символом ЕС, его полностью окружает национальный орнамент определенной страны, и каждое государство-член Евросоюза само решает, что будет изображено внутри звездного круга. Так, например, в Италии на монете в два евро изображен Данте Алигьери.

При этом каждое государство обязано информировать других членов ЕС о дизайне национальных сторон монет евро, запрос на одобрение национального дизайна подается в Совет ЕС. Последний одобряет дизайн национальной стороны монеты евро при соблюдении технических условий и отсутствии возражений со стороны других стран-членов, использующих евро в качестве общей валюты.

«В случае возражений, и они возможны, когда предложенный дизайн национальной стороны одного государства может вызвать неблагоприятную реакцию со стороны граждан другого члена, Совет ЕС принимает решение о принятии или отклонении запроса квалифицированным большинством голосов», – поясняют в НБС.