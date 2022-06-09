Народы Балкан не хотят, чтобы их отрывали от России

Население балканских стран сохраняет симпатии к России, однако правительства рвут отношения с Москвой.

Об этом на веб-семинаре заявила руководитель Отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН, профессор НИУ ВШЭ, эксперт РСМД Екатерина Энтина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, Словения и Хорватия в среднесрочном горизонте для нас потеряны. При том, что, как и всюду на Балканах, они потеряны с точки зрения политического руководства и его солидарности с внешним миром, но не потеряны с точки зрения людей.

Надо было видеть дискуссию в СМИ Словении, когда было принято решение о разрыве межправительственного соглашения по научному и культурному сотрудничеству. Подавляющее количество комментариев со стороны рядовых словенцев к новостям о закрытии Русского дома в Любляне было резко негативным, если не сказать агрессивным.

Но позиция населения ни в Словении, ни в Хорватии не может изменить гомогенности этого пространства в отношении общей позиции с ЕС. Если мы возьмем Черногорию, то с назначением технического правительства с остаточных счетов сбрасывается сотрудничество и восстановление нормальных отношения с Москвой. Все последнее десятилетие мы движемся по нисходящей», – заключила Энтина.