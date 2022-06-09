Народы Балкан не хотят, чтобы их отрывали от России

09.06.2022  21:59 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
Просмотров:
 
Балканы, Дзен, Запад, Конфликт, Общество, Политика, Россия, Санкции, Скандал


Население балканских стран сохраняет симпатии к России, однако правительства рвут отношения с Москвой.

Об этом на веб-семинаре заявила руководитель Отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН, профессор НИУ ВШЭ, эксперт РСМД Екатерина Энтина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Население балканских стран сохраняет симпатии к России, однако правительства рвут отношения с Москвой. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«К сожалению, Словения и Хорватия в среднесрочном горизонте для нас потеряны. При том, что, как и всюду на Балканах, они потеряны с точки зрения политического руководства и его солидарности с внешним миром, но не потеряны с точки зрения людей.

Надо было видеть дискуссию в СМИ Словении, когда было принято решение о разрыве межправительственного соглашения по научному и культурному сотрудничеству. Подавляющее количество комментариев со стороны рядовых словенцев к новостям о закрытии Русского дома в Любляне было резко негативным, если не сказать агрессивным.

Но позиция населения ни в Словении, ни в Хорватии не может изменить гомогенности этого пространства в отношении общей позиции с ЕС. Если мы возьмем Черногорию, то с назначением технического правительства с остаточных счетов сбрасывается сотрудничество и восстановление нормальных отношения с Москвой. Все последнее десятилетие мы движемся по нисходящей», – заключила Энтина.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть