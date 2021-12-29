«Нас будут воспитывать холодом»: украинский политик-русофоб

Новости Украины

Украину целенаправленно ведут к энергетическому коллапсу, чтобы Киев был сговорчивей на переговорах с Москвой.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экс-депутат Верховной рады Александр Ковтуненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы очевидцы того, как сегодня справляется нынешняя власть с вызовами, которые есть перед нашим обществом. Мы видим, что у нас творится в энергетике, мы видим, что у нас происходит с углём, с теплом и с ценами на электроэнергию, мы видим нашу промышленность, которая на сегодняшний день останавливается, мы видим, как власть совершенно не справляется со своими функциями», – сказал Ковтуненко.

«К сожалению, сегодня из-за того, что власть перепутала ответственность с популярностью, и вкладывала деньги «Нафтогаза» в свои личные прихоти, скажем, в «большое строительство», мы остались без газа, мы оказались без складов заполненных углём. Потому что на сегодняшний день, к большому сожалению, скажем так, я далёк от мысли, что это было сделано ошибочно. Я думаю, что Украину толкают, и будут воспитывать её холодом для того, чтобы она была покладиста в следующих переговорах с нашим соседом», – резюмировал политик.

Ковтуненко, регулярно выступающий на российском телевидении в качестве украинского эксперта, известен своими националистическими взглядами. Так, в эфире телеканала «Россия 1» он заявлял, что «все белые русские – это одичавшие украинцы или финно-угры».

С 2006 года Ковтуненко был депутатом Верховной рады Украины от «Блока Юлии Тимошенко», однако затем переметнулся к Виктору Януковичу и некоторые время даже являлся его советником.