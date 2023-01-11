«Нас кинули. Потеряли 14 батальонов»: ВСУшники кроют матом бросивших их в Соледаре офицеров

Игорь Шкапа.  
11.01.2023 14:17
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Украинские военнослужащие подтверждают, что оставили с огромными потерями Соледар и выражают при этом недовольство действиями своего командования.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,

Украинские военнослужащие подтверждают, что оставили с огромными потерями Соледар и выражают при этом недовольство...

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«Вечер добрый. Мы вышли из Соледара. Эти пи…ры нас кинули. Мы хотели выйти вчера, а нас попросили остаться. Мы сегодня вышли, а они вчера с…бались. Слоов офицера ни …уя не стоит. Передайте это всем. Эти пи…расы, по другому их не назовеш. Это не офицеры, это говно конченное», – негодует ВСУшник.

Кроме того, появилось еще одно видео (по всей видимости, вчерашнее), подтверждающее высокие потери ВСУ в городе.

«Родные, мы оставляем Соледар. Мы потеряли 14 батальонов. А из нашей бригады 2 человека осталось. Несколько бригад осталось, держат наш отход. Сейчас невозможно удержать Соледар. Но мы все равно вернем весь Донбасс. Простите», – говорится в описании к ролику.

При этом украинское командование продолжает отрицает очевидное и объявило «информационно-психологической операцией» снимки, подтверждающие переход Соледара под контроль России.

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