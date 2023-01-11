«Это информационно-психологическая операция»: ВСУ пытается отрицать потерю Соледара

Игорь Шкапа.  
11.01.2023 12:38
  (Мск) , Киев
Просмотров: 526
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Несомтря на фото- и видеосвидетельства, украинская сторона пытается отрицать переход под контроль российских формирований Соледара.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Русские говорят, что Соледар под их контролем, – это неправда. Детали, в сводке Генштаба, ждите», – сказал Череватый в комментарии украинскому антироссийскому пропагандистскому телеканалу «Суспильне».

При этом в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ назвали «вражеской информационно-психологической операцией» снимки, подтверждающие нахождение российских подразделений в шахтах Соледара.

«Похоже на то, что местонахождения Пригожина не соответствует действительности, и он не в Соледарских шахтах. Элемент ИПСО от пригожинских пиарщиков, который направлен на внутреннюю аудиторию, чтобы хоть как-то оправдать бешеные потери среди зеков», – пытаются выдать желаемое за действительное в управлении.

Напомним, что буквально на днях главком Сухопутных войск ВСУ заявил, что российское наступление на Соледар провалилось.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть