«Это информационно-психологическая операция»: ВСУ пытается отрицать потерю Соледара

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Несомтря на фото- и видеосвидетельства, украинская сторона пытается отрицать переход под контроль российских формирований Соледара.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый

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«Русские говорят, что Соледар под их контролем, – это неправда. Детали, в сводке Генштаба, ждите», – сказал Череватый в комментарии украинскому антироссийскому пропагандистскому телеканалу «Суспильне».

При этом в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ назвали «вражеской информационно-психологической операцией» снимки, подтверждающие нахождение российских подразделений в шахтах Соледара.

«Похоже на то, что местонахождения Пригожина не соответствует действительности, и он не в Соледарских шахтах. Элемент ИПСО от пригожинских пиарщиков, который направлен на внутреннюю аудиторию, чтобы хоть как-то оправдать бешеные потери среди зеков», – пытаются выдать желаемое за действительное в управлении.

Напомним, что буквально на днях главком Сухопутных войск ВСУ заявил, что российское наступление на Соледар провалилось.