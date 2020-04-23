«Нас обложили гомоактивисты и американские друзья» – Корчинский

23.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Мэр Ивано-Франковска, член националистической партии ВО «Свобода» Роман Марцинкив, который из карантинных соображений предложил «запаковать» цыган и вывезти их из города, теперь якобы подвергается травле.

Об этом у себе в Telegram-канале написал одиозный украинский националист, экс-боевик «АТО» Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Националист назвал Марцинкива одним из лучших мэров Украины и полностью поддержал его в ситуации с цыганами.

«Ведь, хотя закарпатские цыгане являются лучшими цыганами в мире, они не менее производительные распространители коронавируса, чем промосковские «попы».

Если посольство США, которое я глубоко уважаю, действительно заботится о них, то должно предоставить им политическое убежище на территории посольства. Придется ограничиться посольством, ведь США в связи с коронавирусом, уже не принимают иммигрантов, даже цыган. Они хотят видеть цыган в Одессе, а не в Вашингтоне», – написал Корчинский.

Националист имел в виду критику со стороны посольства США, после которой, собственно, на Украине и были вынуждены реагировать на инцидент, вплоть до возбуждения уголовного дела

Также Корчинский выразил сожаление, что против Марцинкива выступил «глубокоуважаемый» им глава МВД Украины Арсен Аваков.

«Это ещё раз свидетельствует о том, что ментовская система способна искажать информацию и вводить в заблуждение своего министра. Но вскоре МВД разберется, что опасность представляет не честный патриотический мэр, а воры и грабители, которые иногда еще встречаются даже среди цыган», – выразил надежду националист.

«Так как господина Марцинкива начали травить гомоактивисты, наши американские друзья, менты и журналисты, давайте поддержим его по крайней мере в интернете», – призвал Корчинский.