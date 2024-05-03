«Нас особо никто не ждет»: почти половина релокантов вернулись в Россию

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Почти половина россиян, покинувших страну, опасаясь мобилизации, спустя два года уже вернулись в Россию. Об этом пишет Bloomberg.

Как отмечается в публикации, парадоксально, но факт: мотивацию для возвращения на Родину беглецам от СВО дал сам Запад. Рассчитывавшие если не на хлеб-соль, то хотя бы на беспроблемную интеграцию россияне вынуждены возвращаться в Россию из-за проблем с документами, работой и банковскими переводами.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

По статистике, которую приводит специализирующаяся на услугах по переезду за рубеж фирма Finion, порядка 40–45% тех, кто покинул Россию в 2022 году, уже вернулись обратно.

Ключевой трудностью для россиян за рубежом стал вопрос продления документов, дающих право на проживание в другой стране, говорит глава Finion Вячеслав Картамышев. По его словам, даже в наиболее дружественных к релокантам странах, таких как Армения и Киргизия, россияне «подвергаются более пристальному вниманию».

При этом ряд европейских стран и Турция значительно затруднили россиянам получение или продление временного вида на жительство.

Процесс расслоения новой эмиграции и возвращения ее части в РФ имеет и политическое измерение, выражающаяся в гомогенизации остающихся на Западе сотен тысяч людей по фактору доходов и трудоустроенности. Как правило, это люди более обеспеченные или имеющие за границей легальную работу в международных компаниях. Много и тех, кто и раньше жил, что называется «на два дома», имея недвижимость в Европе.

Еще один миф, культивируемый в самой России – то, что новоэмигрантское сообщество – это сплошь политизированные люди с оппозиционными настроениями. Конечно, идейных противников происходящего в России среди новых эмигрантов хватает, однако в большинстве это все же обычные дезориентированные происходящим обыватели, ставшие жертвами неожиданного для них крутого геополитического разворота, порушившего их жизненные планы.