Соратник Медведчука ушел из-под носа чешских спецслужб

Илья Иванов.  
03.05.2024 13:15
  (Мск) , Москва
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Дзен, Словакия, СМИ, Украина, Чехия


Reuters со ссылкой на чешскую газету Denik N сообщает, что министерство внутренних дел Словакии предоставило временную защиту украинцу Артему Марчевскому, обвиняемому чешскими властями в проведении «пророссийской пропагандистской кампании».

Как говорится в публикации, Марчевский, ранее работавший медиаменеджером в запрещенных на Украине «телеканалах Медведчука» и считающийся доверенным лицом опального украинского политика, попал под санкции Чехии в марте как руководитель веб-ресурса «Голос Европы». Чешские спецслужбы тогда обвинили этот небольшой ресурс в том, что он «распространял антиукраинскую пропаганду и дезинформацию по указанию Виктора Медведчука».

Reuters со ссылкой на чешскую газету Denik N сообщает, что министерство внутренних дел Словакии...

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«В феврале 2022 года Марчевский как украинец получил временную защиту в Чехии, но должен был потерять этот статус через 60 дней после включения в санкционный список», – отмечается в публикации.

Как пишет издание, после введения санкций Марчевский отправился в Словакию, где считающееся на Западе «пророссийским» правительство премьера Фицо более благоприятно относится к «агентам Москвы» и прекратило государственную военную поддержку Украины.

Reuters отмечает, что не смогло сразу подтвердить сообщение Denik N. или статус Марчевского. С самим Марчевским связаться для получения комментариев не удалось.

А министерство внутренних дел Словакии заявило, что оно занимается этим делом вместе со спецслужбами, но отказалось от дальнейших комментариев. В ведомстве заявили, что предоставят более подробную информацию после завершения расследования.

Напомним, сейчас, в преддверии важных выборов в Европарламент, способных изменить баланс сил в европейском политикуме, спецслужбы и правящие круги ведущих стран ЕС развернули масштабную компанию по давлению и дискредитации политических сил евроскептического толка. Частью этой кампании стали раскручиваемые в Польше, ФРГ, Чехии и ряде других стран «шпионские скандалы» и аресты десятков людей, подозреваемых в продвижении интересов России.

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