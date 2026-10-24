Нас ожидает «бунт ухилянтов»! – тыловая крыса из ВСУ
После войны часть украинского населения, которая годами пряталась от людоловов ТЦК, выплеснет всё накипевшее на военных.
Об этом на канале «Насправдi MAX» заявил бывший крымчанин, перешедший на сторону бандеровцев политтехнолог, а ныне подполковник 1-й ОБрТрО ВСУ Тарас Березовец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Это [военные] часть населения, но общество не может быть таким единым, каким оно было в начале. Мы были все едины, мы были все готовы защищать или поддерживать ВСУ. Так не может быть постоянно. Какая-то часть людей, которая устала, она начинает искать виноватых. И они будут искать виновных, в том числе, среди военных.
И есть такие люди, это не мейнстрим, но они заметны, которые обвиняют военных. Часть из этих людей сбежала, уехала. И они начинают сейчас говорить, что война выгодна кому? Не России, а военным. Потому что украинские военные, им выгодно, они зарабатывают деньги, они такие крутые, делают, что хотят, ездят на тачках, могут всем тыкать, спрашивать: «А где ты был, ты служил?».
Такой нарратив, он будет, и будет ещё после войны, особенно со стороны всех уклонистов. Потому что если психологически человек годами вынужден был себя ограничивать, чувствовал, что он что-то не так сделал, или он считал себя подавленным, униженным, что, мол, я не служил, а эти эти бородатые дядьки вернулись, они мне начнут тыкать, рассказывать. Или тупо сидел дома. Я им, условно говоря, отплачу. И, условно говоря, «бунт уклонистов», он нас ждёт», – сказал Березовец, сам числящийся в ВСУ лишь на бумаге, но отсиживающийся в тыловом Киеве.
«Это будет перетекать от бытовых стычек, которые нас ждут после завершения. И заканчивая тем, что все эти люди будут голосовать именно за такие партии, которые будут против военных, против, условно говоря, «партии войны», а за тех, кто призвал – давайте к взаимопониманию с Путиным.
И вот этот бунт электоральный, условно говоря, «ухилянтов», он нас ждёт, и недооценивать опасности от этого нельзя», – переживает подонок.
English version :: Читать на английском Нас ожидает «бунт ухилянтов»! – тыловая крыса из ВСУ