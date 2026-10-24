После войны часть украинского населения, которая годами пряталась от людоловов ТЦК, выплеснет всё накипевшее на военных.

Об этом на канале «Насправдi MAX» заявил бывший крымчанин, перешедший на сторону бандеровцев политтехнолог, а ныне подполковник 1-й ОБрТрО ВСУ Тарас Березовец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это [военные] часть населения, но общество не может быть таким единым, каким оно было в начале. Мы были все едины, мы были все готовы защищать или поддерживать ВСУ. Так не может быть постоянно. Какая-то часть людей, которая устала, она начинает искать виноватых. И они будут искать виновных, в том числе, среди военных.

И есть такие люди, это не мейнстрим, но они заметны, которые обвиняют военных. Часть из этих людей сбежала, уехала. И они начинают сейчас говорить, что война выгодна кому? Не России, а военным. Потому что украинские военные, им выгодно, они зарабатывают деньги, они такие крутые, делают, что хотят, ездят на тачках, могут всем тыкать, спрашивать: «А где ты был, ты служил?».

Такой нарратив, он будет, и будет ещё после войны, особенно со стороны всех уклонистов. Потому что если психологически человек годами вынужден был себя ограничивать, чувствовал, что он что-то не так сделал, или он считал себя подавленным, униженным, что, мол, я не служил, а эти эти бородатые дядьки вернулись, они мне начнут тыкать, рассказывать. Или тупо сидел дома. Я им, условно говоря, отплачу. И, условно говоря, «бунт уклонистов», он нас ждёт», – сказал Березовец, сам числящийся в ВСУ лишь на бумаге, но отсиживающийся в тыловом Киеве.