Состоятельные ухилянты дают отпор: участились вооружённые нападения на ТЦК и полицию – украинский офицер

Вадим Москаленко.  
23.10.2026 19:57
  (Мск) , Киев
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Беспредел, Бизнес, Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Общество, Политика, Россия, Скандал, Сопротивление, Украина


Украинские ТЦК в сговоре с полицией устраивают охоту на богатых предпринимателей для дальнейшего шантажа и вымогательства.

Об этом на своём канале заявил один из главных рупоров Евромайдана, телеведущий-расследователь Дмитрий Гнап (с 2022 по 2024 год офицер ВСУ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские ТЦК в сговоре с полицией устраивают охоту на богатых предпринимателей для дальнейшего шантажа...

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«Теперь часто случается, когда кто-то из граждан во время бусификации пытается оказывать сопротивление ТЦК и полиции. В том числе, и вооружённое сопротивление.

Например, недавно в Одессе местный житель, защищаясь от захвата ТЦК, ранил одного из них ножом в шею», – сказал Гнап.

Также он вспомнил стрельбу в киевском ТЦК, в результате которой было ранено трое полицейских и трое «людоловов».

«Стрелком был успешный торговец криптовалютой, которого ТЦК хотели явно не в армию отправить, а вытрусить из него деньги путём вымогательства.

Они делают так не впервой. В Одессе в апреле этого года схватили группу ТЦК, которые захватывали местных предпринимателей, и угрожая отправить их на передовую, вымогали крупные суммы.

И примечательно, что ТЦК действовали в сговоре с участковым полицейским престижного района Аркадия, который хорошо знает имена и фамилии состоятельных жителей, и сдавал их бандам ТЦК. То есть, по сути, был наводчиком банды.

Очевидно, так произошло и в Киеве, где ТЦК по наводке какого-то полицейского – схватили местного торговца криптовалютой и повезли договариваться об отступных», – добавил Гнап.

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English version :: Читать на английском Состоятельные ухилянты дают отпор: участились вооружённые нападения на ТЦК и полицию – украинский офицер

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