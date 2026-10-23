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Украинские ТЦК в сговоре с полицией устраивают охоту на богатых предпринимателей для дальнейшего шантажа и вымогательства.

Об этом на своём канале заявил один из главных рупоров Евромайдана, телеведущий-расследователь Дмитрий Гнап (с 2022 по 2024 год офицер ВСУ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Теперь часто случается, когда кто-то из граждан во время бусификации пытается оказывать сопротивление ТЦК и полиции. В том числе, и вооружённое сопротивление. Например, недавно в Одессе местный житель, защищаясь от захвата ТЦК, ранил одного из них ножом в шею», – сказал Гнап.

Также он вспомнил стрельбу в киевском ТЦК, в результате которой было ранено трое полицейских и трое «людоловов».