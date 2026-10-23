Состоятельные ухилянты дают отпор: участились вооружённые нападения на ТЦК и полицию – украинский офицер
Украинские ТЦК в сговоре с полицией устраивают охоту на богатых предпринимателей для дальнейшего шантажа и вымогательства.
Об этом на своём канале заявил один из главных рупоров Евромайдана, телеведущий-расследователь Дмитрий Гнап (с 2022 по 2024 год офицер ВСУ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Теперь часто случается, когда кто-то из граждан во время бусификации пытается оказывать сопротивление ТЦК и полиции. В том числе, и вооружённое сопротивление.
Например, недавно в Одессе местный житель, защищаясь от захвата ТЦК, ранил одного из них ножом в шею», – сказал Гнап.
Также он вспомнил стрельбу в киевском ТЦК, в результате которой было ранено трое полицейских и трое «людоловов».
«Стрелком был успешный торговец криптовалютой, которого ТЦК хотели явно не в армию отправить, а вытрусить из него деньги путём вымогательства.
Они делают так не впервой. В Одессе в апреле этого года схватили группу ТЦК, которые захватывали местных предпринимателей, и угрожая отправить их на передовую, вымогали крупные суммы.
И примечательно, что ТЦК действовали в сговоре с участковым полицейским престижного района Аркадия, который хорошо знает имена и фамилии состоятельных жителей, и сдавал их бандам ТЦК. То есть, по сути, был наводчиком банды.
Очевидно, так произошло и в Киеве, где ТЦК по наводке какого-то полицейского – схватили местного торговца криптовалютой и повезли договариваться об отступных», – добавил Гнап.
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