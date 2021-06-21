«Нас продали в рабство»: Гастарбайтеры из Грузии о работе в Германии

21.06.2021, Тбилиси, Леван Лежава

Сведения о тяжелейшем положении граждан Грузии, отправившихся в Германию на работу по государственной программе, нашли новые подтверждения. Уже заместитель министра здравоохранения Тамара Габуния вынуждена констатировать, что работа в Германии просто не оправдала ожиданий и надежд грузинских гастарбайтеров.

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Как известно, эти люди в отличие от миллионов своих соотечественников, которые и находятся за границей, и работают практически нелегально, в Германию ехали на абсолютно законном основании. Уже полтора года между Грузией и Германией действует легальное соглашение о трудоустройстве грузинских граждан. Именно это соглашение грузинские власти позиционировали как гигантский шаг сближения с «цивилизованными миром» вообще и с Германией – экономическим флагманом и локомотивом Евросоюза – в частности.

Речь идет о конкретной работе, заключающейся в сборе урожая в течение нескольких месяцев в разные сезоны. Контракт предусматривал занятность грузинских работников в течение 5-6 дней в неделю и 8-10 часов в день. Часовая оплата равнялась 9,5 евро. Из этой суммы грузинские гастарбайтеры должны были платить налоги, оплачивать питание и проживание. Жилье должно было быть максимально приближено к месту работы, а плата за проживание – не выходить за рамки 6-15 евро в сутки. Страховку полностью обеспечивают немецкие работодатели. Будь то травма, коронавирус или другой случай.

Однако сразу же выяснилось, что все эти радужные планы и контракты, с суровой действительностью ничего общего не имеют. Ни один из пунктов контрактов не соответствовал. Зарплата была в разы меньше, и настолько же хуже условия содержания и работы.

В Грузии узнали об этом, когда гастарбайтеры, столкнувшиеся с такими неприятностями, сумели связаться с родными и друзьями. Разгоревшийся скандал власти попытались притушить.

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани попытался решить проблему дипломатическим путем, связавшись с грузинским консульством в Германии и с немецкими властями.

«У меня был разговор на эту тему не только с нашим консульством, но и с властями Германии. Я также вчера разговаривал с послом Германии о том, что эту тему надо быстро решить, поскольку мы имеем дело с людьми, с их условиями жизни и что это является главным приоритетом. Поэтому в очередной раз нашему консульству дали поручение, и уверен, что вместе с немецкими партнерами эта проблема будет быстро решена», – отметил Залкалиани.

Однако, все предпринятые меры ни малейшего результата не принесли. Положение легальных гастарбайтеров не только не улучшилось, но и ухудшилось. Один из них – Джаба Чачанидзе рассказал, что работодатели на справедливые жалобы грузинских работников ответили прямыми угрозами и откровенными шантажом. Убивать пока не грозят, а с работы выгонят непременно.

«Поступают ежедневные угрозы. Нам запрещают снимать видео и аудио материалы, выходить на связь с родственниками. Условия кошмарные. Работодатель ведет себя агрессивно и постоянно кричит на нас. У меня складывается впечатление, что нас продали в рабство», – рассказал Чачанидзе.

Другой трудовой мигрант из Грузии – Ната Попхадзе открыто заявляет, что грузинские власти их не только обманули, но и предали.

«Нас предали и подставили. Если данная программа и была пилотной, то, почему никто из грузинского консульства ни разу не посетил такие учреждения и не ознакомился с условиями проживания своих сограждан. Мы и сегодня звоним в наше консульство, а слышим в ответ лишь одну фразу – разберемся. Нас предали наши же власти», – заявила Ната Попхадзе.

К сожалению, картина до боли знакомая. В годы войны гражданам Грузии, попавшим в плен, тоже приходилось работать на германскую экономику. Как видно из сообщений гастарбатеров 21 века, ситуация не слишком изменилась.

Рабский труд гастарбайтеров сегодня является одним из важнейших поступлений в грузинскую экономику. Именно благодаря нему физически выживает большинство семей в Грузии. Все 30 лет существования «независимого грузинского государства» лидером по количеству денежных переводов была Россия.

В 2021 году по результатам двух месяцев на первое место вышла Италия. В мае из этой страны поступило 31,93 миллиона долларов, а из России – 31,75 миллиона долларов. Этот факт вызывает некоторое удивление, учитывая, что в России и сегодня находятся граждан Грузии больше, чем в любом другом государстве. Скорее всего, статистику «лукаво причесывают» в нужном направлении в угоду русофобскому внешнеполитическому курсу. Необходимо учитывать и то, что многие, прочно обосновавшись в России, забрали к себе семьи полностью. Другая часть, пользуясь географической близостью, сама посещает родных и не пользуется услугами банка. Так или иначе, сегодня приходится говорить не столько благополучии грузинского населения, а сколько о его попытках элементарно выжить в этих тяжелейших условиях.