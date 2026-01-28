«Нас растягивают в шпагате. Неизвестно, куда пойдут русские» – укро-эксперт о положении на ЛБС
После освобождения Красноармейска (Покровска) – российская армия с одинаковым успехом может пойти и на Константиновку, и в сторону Днепропетровска.
Об этом на канале «ДніпроTV» заявил бывший сотрудник СБУ, военный аналитик Иван Ступак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Два направления, куда русские перемещаются… Не факт, что они именно там появятся, но в ту сторону они подтягивают людей и ресурсы. Первое: Гуляйполе, туда замечено движение людей и техники из оккупированного Мариуполя. Второе: Покровск. Покровская агломерация, этот разрушенный город насыщают людьми, потому что там можно прятаться и в руинах, и в неразрушенных зданиях.
Но потом – куда они пойдут с этого направления? Или в направлении Днепроветровщины, или всё же пойдут на Константиновку. Пока что чёткого понимания нет. Допускаю, что это будет Константиновка. Но посмотрим», – рассуждал Ступак.
«У них есть возможность растягивать нас в шпагате именно из-за большого количества своих людей. 710 тысяч русского войска находится в общем на украинских фронтах. Поэтому у них постоянно переброска от направления до направления. Поэтому ситуация не статична», – вещал укро-эксперт.
