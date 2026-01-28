«Нас растягивают в шпагате. Неизвестно, куда пойдут русские» – укро-эксперт о положении на ЛБС

Вадим Москаленко.  
28.01.2026 17:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 711
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


После освобождения Красноармейска (Покровска) – российская армия с одинаковым успехом может пойти и на Константиновку, и в сторону Днепропетровска.

Об этом на канале «ДніпроTV» заявил бывший сотрудник СБУ, военный аналитик Иван Ступак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После освобождения Красноармейска (Покровска) – российская армия с одинаковым успехом может пойти и на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Два направления, куда русские перемещаются… Не факт, что они именно там появятся, но в ту сторону они подтягивают людей и ресурсы. Первое: Гуляйполе, туда замечено движение людей и техники из оккупированного Мариуполя. Второе: Покровск. Покровская агломерация, этот разрушенный город насыщают людьми,  потому что там можно прятаться и в руинах, и в неразрушенных зданиях.

Но потом – куда они пойдут с этого направления? Или в направлении Днепроветровщины, или всё же пойдут на Константиновку. Пока что чёткого понимания нет. Допускаю, что это будет Константиновка. Но посмотрим», – рассуждал Ступак.

«У них есть возможность растягивать нас в шпагате именно из-за большого количества своих людей. 710 тысяч русского войска находится в общем на украинских фронтах. Поэтому у них постоянно переброска от направления до направления. Поэтому ситуация не статична», – вещал укро-эксперт.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить