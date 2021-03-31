«Нас юзают». Украина приуныла от решения французского суда по Крыму

31.03.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Апелляционный суд Парижа отменил вынесенное в 2018 году арбитражное решение по иску ПАО «Государственный ощадный банк Украины» о взыскании с России более одного миллиарда долларов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает официальный сайт Минюста РФ.

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Иск был подан в 2015 году со ссылкой на Соглашение между Россией и Украиной о поощрении и взаимной защите инвестиций. Требования связаны с якобы произошедшей после воссоединения Крыма с Россией экспроприацией имущества украинского банка.

В новом решении апелляционной инстанции поддержан довод Минюста России об отсутствии у арбитражного трибунала юрисдикции на рассмотрение спора и полностью отменено решение трибунала.

«В частности, Российской Федерации удалось доказать, что так называемые инвестиции, а именно крымское отделение Ощадбанка, были созданы до 1 января 1992 г., то есть еще в советский период, в связи с чем они не подпадают под действие Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Решение парижского суда подтверждает позицию России об отсутствии у арбитражных трибуналов юрисдикции на рассмотрение «крымских» дел в соответствии с нормами международного права.

Данное решение будет иметь прецедентное значение и по другим делам с участием так называемых «украинских инвесторов», которые рассматриваются арбитражами и государственными судами в европейских юрисдикциях», – резюмирует российское министерство.

Решение французского суда обеспокоило бывшего главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса.

«И здесь вполне возможно, что другие подобные судебные имущественные иски по крымскому кейсу РФ может выиграть, ссылаясь на прецедент Апелляционного суда Парижа. Это решение суда появились одновременно с разговором Путина, Меркель и Макрона … в том числе об Украине! И без президента Украины!

Случайно? Возможно! Но… То что нас, благодаря нашей непревзойденной власти, юзают, как объектов в Красном Квартале Амстердама, да еще и на шару, известно всем!», – сокрушается Матиос.

Похожего мнения придерживается также известный своими политическими инсайдами киевский телеграм-канал «Легитимный».

«Все обсуждают переговоры Путина-Меркель-Макрона, где обсуждали донбасский кейс, но слабо кто заметил более глобальное наше поражение, которое является прецендентом и «козырем» России в крымском кейсе […] Это означает, что другие схожие судебные имущественные тяжбы по крымскому кейсу Россия может выиграть, ссылаясь на решение Апелляционного суда Парижа. Вот это реальное поражение, которое будет тяжело исправить», – резюмирует канал.