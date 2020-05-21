Население США охватила коронавирусная паника

21.05.2020, Москва, Олег Кравцов

В охваченных пандемией COVID-19 власти фиксируют тревожную тенденцию: напуганные распространением инфекции американцы боятся обращаться к врачам из-за страха заразиться, что повышает смертность на дому.

Об этом пишет «Российская газета», ссылаясь на выводы властей ряда штатов по итогам изучения статистики звонков на единый номер службы спасения 911.

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«Так, в штате Теннесси количество обращений к диспетчерам экстренной медицинской службы упало на 20 процентов, а во Флориде – на все 50. Аналогичная ситуация в Нью-Йорке и Сан-Франциско. Как отмечают местные специалисты в области неотложной помощи, американцы сильно напуганы возможностью подцепить вирус от медиков», – отмечается в публикации.

Американские СМИ указывают, что данные по двум графствам во Флориде свидетельствуют, что в прошлом месяце находили умерших в домах в два раза чаще, чем год назад.

«Дело в том, что у оставшихся на дому коронавирус иногда стремительно прогрессирует, что приводит к летальному исходу. Одновременно фиксируется резкий рост обращений по номеру 911 в связи с передозировками лекарств, которые американцы употребляют в целях профилактики и борьбы с коронавирусной инфекцией. Другой признак охватившего население CША страха – массовый отказ от посещения медучреждений. Причем, визиты в больницы стали откладывать как страдающие хроническими болезнями пациенты, так и родители, которые стали реже приводить своих детей в специализированные госпитали», – пишет издание.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ученому из США стало стыдно за американскую медицину.