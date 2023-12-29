«Наш конный рейд на Брянщину размотает российская авиация и добьют буряты» – полковник Нацгвардии Украины

Тарас Стрельцов.  
29.12.2023 18:54
  (Мск) , Львов
Просмотров: 248
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Провал мобилизации на Украине был обусловлен тем, что не было соответствующей информационной кампании, вместо которой власти кормили население сказками о деградирующей российской армии.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил экс-депутат Верховной рады, полковник Нацгвардии Украины Андрей Антонищак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Провал мобилизации на Украине был обусловлен тем, что не было соответствующей информационной кампании, вместо...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


Он раскритиковал заявление депутата «Слуги народа» о том, что при летнем «контрнаступе» надо было идти на Брянск и Курск.

«Мы не Первая мировая война с рейдами конницы Будённого. Как только мы зайдём в Курскую или какую-либо другую область, им же не нужна живая сила, они просто уничтожат авиацией. Есть такое понятие – «авиация». Во-вторых, а где же набрать тех людей, чтобы и держать оборону, идти в контрнаступление и ещё идти в так называемые рейды?», – возмутился Антонищак.

В нехватке людей он обвинил украинские власти, которые, по его мнению, провалили мобилизацию.

«Вы понимаете, что власть провалила мобилизацию? Не военкомы. Потому что перед мобилизацией нужна была информационная поддержка, с людьми надо было говорить, как со взрослыми, а не запускать всяких Арестовичей, которые показывали, что российское войско – это одни алкоголики, деградирующие элементы, те же самые «буряты-идиоты».

Я воевал с бурятами под Александровкой, под Святогорском – это воины, чтобы вы себе понимали. Да, они ведут себя, как варвары, но это же наследники Чингисхана, на минуточку. Мы воевали и воюем с врагом, который очень быстро учится», – заявил нацгвардеец.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть