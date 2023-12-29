«Наш конный рейд на Брянщину размотает российская авиация и добьют буряты» – полковник Нацгвардии Украины

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Провал мобилизации на Украине был обусловлен тем, что не было соответствующей информационной кампании, вместо которой власти кормили население сказками о деградирующей российской армии.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил экс-депутат Верховной рады, полковник Нацгвардии Украины Андрей Антонищак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

Он раскритиковал заявление депутата «Слуги народа» о том, что при летнем «контрнаступе» надо было идти на Брянск и Курск.

«Мы не Первая мировая война с рейдами конницы Будённого. Как только мы зайдём в Курскую или какую-либо другую область, им же не нужна живая сила, они просто уничтожат авиацией. Есть такое понятие – «авиация». Во-вторых, а где же набрать тех людей, чтобы и держать оборону, идти в контрнаступление и ещё идти в так называемые рейды?», – возмутился Антонищак.

В нехватке людей он обвинил украинские власти, которые, по его мнению, провалили мобилизацию.

«Вы понимаете, что власть провалила мобилизацию? Не военкомы. Потому что перед мобилизацией нужна была информационная поддержка, с людьми надо было говорить, как со взрослыми, а не запускать всяких Арестовичей, которые показывали, что российское войско – это одни алкоголики, деградирующие элементы, те же самые «буряты-идиоты». Я воевал с бурятами под Александровкой, под Святогорском – это воины, чтобы вы себе понимали. Да, они ведут себя, как варвары, но это же наследники Чингисхана, на минуточку. Мы воевали и воюем с врагом, который очень быстро учится», – заявил нацгвардеец.