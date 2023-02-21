«Наш козырь и обменный фонд»: российских миротворцев в ПМР хотят захватить в плен

Украина может захватить Приднестровье, чтобы использовать для своих нужд военные склады в Колбасны, где хранится советское вооружение, и взять в плен несколько тысяч российских миротворцев и граждан РФ, чтобы использовать их в качестве обменного фонда.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский военкор и главред антироссийского пропагандистского сайта «Цензор» Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«В наших руках очень важный рычаг влияния – Украина может освободить Приднестровье. Это будет огромное поражение России. Операция по уничтожению российских оккупантов в Приднестровье даст нам очень важный козырь, она даст нам доступ к большим запасам вооружения в Приднестровье, которые удерживает Россия. Там есть боеприпасы и боевая техника. Она, хоть и устаревшая, но ее большое количество. И там значительная группировка российских войск», – сказал киевский военкор.

«То есть там обменный фонд – несколько тысяч российских военнослужащих и спецслужбистов. Все это – российская оккупационная власть. То есть, там есть несколько тысяч российских оккупантов, на которых можно выменять украинских пленных. Практически мы сможем тогда реализовать вариант обмена всех на всех, потому что у нас будет пленных больше, чем Россия сейчас удерживает, украинцев», – заявил Бутусов.