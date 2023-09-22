«Наш спаситель и духовный наставник»: в Раде умоляют Польшу не закрывать границы
Варшава следует проявить милосердие и пойти на примирение с Украиной.
Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил депутат Рады Андрей Кит, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Уважаемый председатель Сейма и парламентарии Республики Польша! Мы как представители украинского парламента глубоко обеспокоены политическим кризисом, который начался в наших дружеских отношениях в связи с зерновым кризисом.
Польский народ так же, как и украинский, стоит на принципах христианских ценностей. Польша еще в далекие 80-е годы была рупором свободы для миллионов украинцев, которые проживали во Львове и на западе Украины и могли смотреть телевидение из Польши. Польша в 90-е годы… торговля с Польшей была спасением для миллионов людей, когда на Украине был экономический кризис.
В 2001 году великий сын польского народа Святой Павел – Иоан Павел II посетил Украину, где на встрече с молодежью сотням тысяч детей указал путь истины, любви и уважения к своей стране – путь, по которому сейчас идут наши взрослые и мужественные воины ВСУ», – сказал Кит.
Он подчеркнул, что Варшава всегда поддерживала Киев во всех русофобских инициативах и стала одной из первых оказывать помощь Украине после начала СВО.
«Я как в прошлом профессиональный аграрий хочу сказать, что она предоставила нам возможность более широко, свободно торговать на рынке Евросоюза, как если бы мы были членом ЕС.
Польша, вводя запреты, фактически защищает своих фермеров от потенциального банкротства. Польская система агробизнеса не способна конкурировать с украинской агросистемой.
Поэтому считаю, что правительство Украины должно отозвать свои иски в ВТО, отменить или перестать вводить запреты на импорт любой с/х продукции из Польши и отстроить конструктивную платформу для интеграции наших агрорынков.
Слава Республике Польша!» – добавил украинский депутат.
Спасибо!
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