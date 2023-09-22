«Наш спаситель и духовный наставник»: в Раде умоляют Польшу не закрывать границы

Варшава следует проявить милосердие и пойти на примирение с Украиной.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил депутат Рады Андрей Кит, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уважаемый председатель Сейма и парламентарии Республики Польша! Мы как представители украинского парламента глубоко обеспокоены политическим кризисом, который начался в наших дружеских отношениях в связи с зерновым кризисом.

Польский народ так же, как и украинский, стоит на принципах христианских ценностей. Польша еще в далекие 80-е годы была рупором свободы для миллионов украинцев, которые проживали во Львове и на западе Украины и могли смотреть телевидение из Польши. Польша в 90-е годы… торговля с Польшей была спасением для миллионов людей, когда на Украине был экономический кризис.

В 2001 году великий сын польского народа Святой Павел – Иоан Павел II посетил Украину, где на встрече с молодежью сотням тысяч детей указал путь истины, любви и уважения к своей стране – путь, по которому сейчас идут наши взрослые и мужественные воины ВСУ», – сказал Кит.