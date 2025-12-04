«Наши десанты бросаются в топку. Русские дроны просто уничтожают их!» – вопль украинской грантоедки

Игорь Шкапа.  
04.12.2025 17:54
  (Мск) , Киев
Просмотров: 2
 
Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Для ВСУ зайти на позицию, не понеся потерь, уже считается победой.

Об это в беседе с экс-спикером запрещенного в РФ «Правого сектора» Бориславом Березой заявила экс-советник первого замминистра обороны Украины грантоедка Дана Яровая.

Она напомнила, что власть обещала миллионные поставки дронов в армию.

«Спросить фронт сейчас, что, ребята, у вас делается на фронте? Там оптоволокно. Оптоволокном наш враг затащил уже все лесопосадки и серая зона уже в 30-35 километров. Ребята кричат, что это уже просто победа – зайти на позицию без потери личного состава и выйти с позиции, потому что все полностью заволокли этим оптоволокном», – срываясь на крик, заявила она.

По ее словам, в ВС РФ сейчас тотальное преимущество в дронах.

«Ребята мне говорили, что под Покровском вообще поля полностью под оптоволокном. Там уже некуда идти. И сколько бы вы там ни высаживали десанта и еще кого-то, бросали людей прямо в топку, их будут уничтожать. Их просто будут уничтожать», – истерически резюмировала Яровая.

