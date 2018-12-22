«Наши спецслужбы нанесли по Московской империи самый страшный удар» – украинский журнал

22.12.2018, Киев, Ольга Козаченко

Создание новой украинской церкви нужно расценивать как очередной провал российской политики на украинском направлении.

Об этом в материале о создании в Киеве из раскольников под эгидой Константинопольского патриархата так называемой “Православной церкви Украины”, пишет журнал “Український тиждень”.

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“Московской империи нанесен самый ужасный удар, которого можно было бы ожидать. Она изо всех сил пыталась его удержать, и это указывает на то, насколько принципиальным для нее является сохранение своего присутствия в Украине. Делались ставки буквально на все: гибридизацию процесса, блокирование, вмешательства, покупку и запугивания, попытки убедить Варфоломея а также создание против него православного Коминтерна”, – пишет издание.

По словам авторов, в России, в отличие от многих украинцев, прекрасно понимают, что теряют, поскольку у Москвы “выбивают из рук” инструмент влияния на умы и души миллионов.

“Можно не верить в Бога, не быть практикующим христианином, рассказывать про опиум и предрассудки, но недооценивать влияние церкви на общество не стоит. Поэтому так важно, что у врага ничего не получилось. Имеем очередной провал российской политики в Украине и еще одну победу наших спецслужб. Несмотря на многочисленные «но», они умеют и могут работать качественно, понимают, что и как делать, чтобы потушить пожар в зародыше.”, – приходит к выводу журнал.

Как сообщал «ПолитНавигатор», 15 января на Украине создали новую церковь во главе с выходцем из раскольнического «киевского патриархата» Епифанием Думенко, считающимся «правой рукой» преданного анафеме РПЦ Михаила «Филарета» Денисенко.