Насилие и аресты. Сербские майданщики дестабилизируют обстановку в стране

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич инициировал возбуждение уголовных дел против протестующих, напавших на цыганских подростков и попытавшихся выдать себя за жертв нападения активистов правящей партии.

Кроме того, была арестована женщина напавшая с ножом на декана философского факультета в Нише, которую организаторы протестов попытались выставить провластным боевиком, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сербские силовики арестовали в Белграде двоих студентов, участвовавших в инциденте в Нови-Саде, когда они, будучи пьяными, оскорбили и напали на подростков цыганской национальности, а затем получив от них тумаков, заявивших, что на них напали активисты правящей «Сербской прогрессивной партии». После чего протестующие загадили офис партии в Нови-Саде. Ещё двое студентов – участники инцидента, находятся в розыске.

«Мы не остановимся на этом. Они забыли о звуковой пушке, о ней больше никто не вспоминает, потому что приехали специалисты из ФСБ. Нам же необходимо определить возможную ответственность этих блокадников, оскорбляли ли они цыганских подростков, и они должны понести ответственность, если обманывали общественность. Вчера я возбудил против них четверых уголовное дело за обман общественности», – заявил Вучевич.

Также МВД Сербии объявило, что полиция арестовала 69-летнюю жительницу Ниша за нанесение ножевого ранения декану философского факультета Ниша Наталье Йованович, в результате чего та получила порезы рук. Атаки граждан Сербии на протестующих происходят регулярно, поскольку не кончающаяся уличная вакханалия раздражает многих. Всякий раз после подобных происшествий протестующие обвиняют власть, которая при этом неизменно арестовывает и отдаёт под суд нападавших.

«Мы подчеркиваем, что этот акт насилия следует рассматривать в том контексте, в котором он был совершен, то есть в связи с атмосферой, созданной клеветой, оскорблениями, угрозами и давлением со стороны лиц, занимающих высокие государственные должности, и таблоидных СМИ… Мы требуем положить конец разжиганию ненависти, которое может привести к трагическим последствиям. Мы требуем, чтобы учреждения приняли меры по определению ответственности средств массовой информации, а также отдельных лиц, которые своими публичными выступлениями влияют на разжигание нетерпимости и конфликтов в обществе и оказывают давление на судебную систему, тем самым ставя под угрозу безопасность граждан», – отреагировала на происшествие бастующая расширенная коллегия ректоров Белградского университета.

Шествия в поддержку Йованович прошли в Белграде, Нови-Саде, Крагуеваце и Нише.