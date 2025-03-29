Сербские майданщики получили люлей от цыган

Алексей Топоров.  
29.03.2025 13:24
  (Мск) , Белград
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Балканы, Дзен, Майдан, Политика, Сербия


В сербских городах Белград и Нови-Сад проходят массовые акции протестующих студентов в поддержку четырёх соратников из спортивного факультета Новисадского университета. Майданщики массово скачут под кричалку «Кто не скачет, тот чаци!», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По версии протестующих четверо студентов-спортсменов горланили кричалку «Кто не скачет, тот чаци!» (производное от джаци – ученик, так оппозиционеры презрительно называют своих провластных визави), когда к ним подошел неизвестный и попросил замолчать, иначе «пацаны из [правящей] «Сербской прогрессивной партии» (СНС) разберутся с ними». Те на предупреждения не отреагировали и спустя какое-то время были сильно избитыми десятком «прогрессистов».

В сербских городах Белград и Нови-Сад проходят массовые акции протестующих студентов в поддержку четырёх...

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В ответ протестующие студенты нашли очередной повод, чтобы выйти толпами на улицы, на сей раз в поддержку избитых. В Нови-Саде они толпами скакали под кричалку «Кто не скачет, тот чаци!», закидали местный офис СНС яйцами, мукой, разрисовали его надписями «Убийцы!» и  «кровавыми ладонями».

Аналогичная акция прошла и в столичном Белграде, участники которой тоже с упоением скакали, но в этот раз обошлись без вандализма.

«По мере приближения краха их цветной революции, протестующие прибегают ко все более бессмысленным и явным уловкам. Сегодня в некоторых СМИ появилась группа студентов, заявляющих, что их избили головорезы из Сербской прогрессивной партии. Эти утверждения представляют собой самую отвратительную ложь, распространяемую с единственной целью — спровоцировать новую напряженность и новый раскол в обществе», – заявили в ответ в новисадском отделении «прогрессистов».

Как выяснилось впоследствии, «жертвы нападения» зашли в паб «Тата брада» (Отцова борода) в состоянии алкогольного опьянения и начали там шуметь и дебоширить, после чего персонал попросил их покинуть паб. Выйдя на улицу, ищущая приключений протестная молодежь заметила группу цыган, которых начала оскорблять по национальному признаку. За что неадекваты и были избиты.

«Во-первых, мы ожидаем, что полиция возбудит уголовные дела против клеветников и лжецов за нарушение общественного порядка. Во-вторых, мы ожидаем, что полиция, а также компетентные институты по защите прав человека, политические партии, журналистские объединения и средства массовой информации осудят расовую дискриминацию и нападения на цыган», – заявили прогрессисты.

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