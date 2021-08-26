«Наследницей Киевской Руси способна быть только Россия, но не Украина» – киевский политолог

26.08.2021 19:31 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

У президента Владимира Зеленского, официально объявившего свою страну наследницей «Киевской Руси-Украины», полностью отсутствует логика, поскольку по политическому устройству Древняя Русь больше похожа на РФ и ничего общего с устройством нынешнего украинского государства не имеет.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Владимир Грановский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Мы же признаём тот факт, что Россия больше по территории, мы утверждаем, что Россия – империя, федерация, собственно, как Киевская Русь. Россия строит свою идеологию не на идеологии – русские, а на идеологии – россиянин, на идее – политическая нация, а не на идее национальности. Украина строит свою государственную идеологию на идее национальности, а не политическая нация. Поэтому у нас есть понятие – титульная нация. У нас в основе государственности лежит украинский язык как неотъемлемая часть, а не как язык межнационального общения. Поэтому, если смотреть со стороны, то есть ощущение, что мы завидуем России, что они империя, а не мы империя», – сказал Грановский.

Он подчеркнул, что Зеленский повёл себя нелогично, когда назвал Украину наследницей Киевской Руси, потому что её правопреемницей по всем признакам является Россия.

«Мы ожидаем от него или от его окружения какой-то логичности, но мы её не наблюдаем, и нам кажется, как же это может быть, ведь всё должно быть логичным. Как мы видим, необязательно. Но у этого могут быть последствия, потому что ещё раз говорю – Киевская Русь по своему устройству полностью противоречит (Украине – ред.), она больше в этом смысле похожа на Россию современную. Это же Россия, по нашему убеждению, ведёт захватнические войны, мы называем Россию – агрессором, любая империя является агрессором по определению, ибо она расширяется. Этим империя отличается от любого другого типа государства – она всё время стремится к расширению», – объяснял политолог. «И идеология должна быть такова, чтобы новые присоединившиеся земли то ли путём завоевания, то ли иным другим путём, им было там место, то есть, идеологически им должно быть там место. Потому что болгары не могут присоединиться и сказать, а теперь болгар нет, только украинцы есть. А у России идеология другая – вы можете быть любых национальностей: чуваши, мордва, якуты, буряты, какие угодно, но у вас есть место, потому что мы федерация, мы развиваем все языки. Вот, Крым присоединили к России. В Крыму три языка – украинский, крымско-татарский и русский. А у нас до сих пор этого нет, вот разница между федерацией и не федерацией – другая федеративная национальная политика. А у нас её нет – мы не готовы к федеративному устройству. Понимаете, в чём проблема, а Киевская Русь была готова, за счёт этого она и развивалась», – констатировал Грановский.