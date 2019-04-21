Настойка из зеленой крапивы побеждает даже в Галичине: появились данные алкогольного опроса

21.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

По данным шеф-редактора украинского интернет-издания “Страна” Игоря Гужвы, предпочтения украинцев совпадают с предсказанными ранее социологами, передает корреспондент ПолитНавигатора.

“Ещё одно исследование (с учётом более поздней волны) показывает такой расклад:

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Шоколадный ликёр – 28,2%

Настойка кропивная зеленая – 71,8%

Ситуация примерно такая же как и первом туре – Западная Украина голосует позже. Поэтому показатели ликера в течение дня несколько увеличиваются. Но принципиально это на ситуацию не влияет”, – написао Гужва на своей страничке в соцсети.

“Кроме того, по этому исследованию настойка опережает ликёр даже на Западной Украине”, – добавил журналист.

“Друзья, вот и закончилась эпоха Майдана и шариковых”, – комментирует эти данные бывший замглавы администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов в своем телеграм-канале.