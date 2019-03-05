«Наступает действительно страшная пословица Коломойского» – Червоненко

05.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Сорвав шапку с девушки, задавшей неудобный вопрос про блогера Анатолия Шария на митинге в Запорожье, украинский президент Петр Порошенко опозорил всю страну.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никто не знает, кто такой Шарий, и я не сильно знаю, у меня к нему двоякое отношение. Но гарант, человек с мидовским образованием, министр иностранных дел, президент… Если говорят «Вы чего трогаете Шария?», я бы ответил двумя путями: «Передайте ему привет, никого я не трогал» или «А кто это такой?». Вот так должен был ответить государственный человек и политик.

Вот это с девочкой – «Дай телефон», я не злорадствую, вы не подумайте, но я не люблю, когда нервы и потеря света в конце тоннеля заставляют идти на необдуманные поступки, которые позорят всех нас, как страну. Наступает действительно страшная пословица Коломойского: «Жизнь – это супермаркет. Бери, что хочешь. Только помни – касса впереди», – резюмировал бывший чиновник.