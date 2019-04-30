Наступает момент истины для Зеленского в споре с РФ

30.04.2019, Киев, ОЛьга Козаченко

Победившему на выборах президента Украины Владимиру Зеленскому придется пройти своего рода краш-тест в споре с Москвой.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант».

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«Новоизбранный украинский президент наговорил много крайне нелестного о российской демократии и гражданских правах и свободах, придя к главному выводу, что на постсоветском пространстве «россияне страдают едва ли не больше всех». Он противопоставил России Украину как «пример демократии для всех постсоветских стран», – отмечается в публикации.

При этом, указывает издание, в российском информационном пространстве Владимир Зеленский продолжает оставаться окруженным неким романтическим флером, которого начисто был лишен Петр Порошенко.

В этой ситуации, продолжает газета, продолжающийся спор Москвы и Киева — это уже не только полемика про Крым и Донбасс, но и спор о мягкой силе, о моделях развития и демократии — где жить лучше.

«Это спор о ценностях, в центре которого неизбежно окажется человек — с его уровнем благосостояния, качеством жизни, защищенности, базовыми правами и свободами. В этом смысле история с паспортами станет моментом истины: ведь добровольный выбор в пользу той или иной модели предстоит сделать самим людям, которые и решат, чья модель более привлекательная.

Эта ситуация и станет краш-тестом для президента Зеленского. Если он не блефует, то ему остается доказать своим согражданам, что Украина — это в самом деле пример для остальных, а те, кто сегодня пакует чемоданы, явно торопятся», – резюмирует издание