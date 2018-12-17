Наступает следующий раунд большой церковно-политической борьбы

17.12.2018, Киев, Ольга Козаченко

После создания в Киеве подконтрольной Стамбулу церкви на Украине продолжается православный раскол, который теперь распространился на весь православный мир.

Об этом пишет “Независимая газета”, отмечающая, что после провозглашения так называемой ПЦУ на Украине “оформилась равновесная система”.

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“По сути, существуют две Киевские митрополии, ассоциированные каждая со своим духовным центром. Если раньше в УПЦ МП расценивали националистически настроенных оппонентов как раскольников, то теперь те получили благодаря Константинопольскому патриархату легальный статус”, – пишет “НГ”.

Ценой всего этого, продолжает издание, стало размежевание Москвы и Константинополя, которые и раньше находились в ситуации латентного соперничества, а теперь это состояние оформилось как полноценный раскол с разрывом евхаристического общения.

“Следующий раунд большой церковно-политической борьбы должен состоять в переманивании каждым из патриархатов на свою сторону остальных тринадцати поместных православных церквей. Мир восточного христианства, казалось, замер в ожидании. Точка в создании ПЦвУ должна быть поставлена 6 января в Стамбуле, куда митрополит Епифаний в сопровождении Порошенко отправится за томосом патриарха Варфоломея. По старому стилю это канун Рождества, а по новоюлианскому календарю, по которому живут верующие Константинопольского патриархата, в этот день отмечается Богоявление.

Пока можно лишь говорить о более-менее определенном отношении к происходящей «игре престолов» со стороны некоторых юрисдикций. Достаточно определенно и последовательно в пользу РПЦ высказывается только Сербский патриархат, да отдельные неодобрительные реплики в адрес Константинополя звучат из Антиохийского, Александрийского и Болгарского патриархатов”, – обращает внимание газета.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, 15 декабря в Киеве объявили о создании подчиненной Стамбулутак называемой “Православной церкви Украины”, которую возглавил правая рука расстриги Филарета.