Наступательная операция и ядерные удары: озвучен вариант деблокады Калининграды

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В случае, если Литва при поддержке НАТО решит полностью заблокировать Калининградскую область, Россия будет действовать согласно своей военной доктрине и международному праву, расценив это как вооруженную агрессию против себя.

Об этом в эфире радио «Аврора» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сивков также подчеркнул, что при невозможности снять блокаду обычными силами и средствами, Россия может задействовать ядерное оружие.

«Если Калининградская область будет отсечена от России путем установления морской, сухопутной, воздушной и морской блокады, то в этих условиях Россия, согласно международному праву, имеет все основания рассматривать такие действия как военную агрессию против себя… В соответствии с военной доктриной Российской Федерации, в этих условиях Россия будет предпринимать военные меры по отражению военной агрессии. Эти действия будут проводиться путем осуществления наступательных операций Сухопутными войсками и разгрома сил флота противника Балтийским флотом и ВКС на балтийском морском театре военных действий с целью обеспечения коммуникации между Россией и Калининградским особым районом… В соответствии с действующими руководящими документами, в частности, основами государственной политики в области ядерного сдерживания, возникновение угрозы утраты территориальной целостности Российской Федерации, при невозможности устранения этой угрозы путем применения сил общего назначения, означает, что Россия будет готова применить ядерное оружие для того, чтобы обеспечить территориальную целостность и суверенитет. В том числе, для обеспечения деблокады Калининградской области. Поэтому, если будет возникать попытка вот такой блокады, в случае, если НАТО предпримут действия по блокаде Калининградской области, это будет означать, что ВМС НАТО начнут военные действия против российских судов, российских боевых кораблей в море, начнут перехватывать российские гражданские самолеты, военные самолеты, направляющиеся в Калининградскую область. И, как следствие этого, Россия будет отвечать асимметрично. То есть громить врага. Наиболее вероятно, что будет проведена наступательная операция через территорию Литвы, через так называемый Сувалкский коридор, который позволит связать территорию России с Калининградской областью», – заявил Сивков.

Напомним, ранее Литва запретила транзит через свою территорию ряда товаров в Калининградскую область.