Наступит «варварский языческий карнавал» – в Киеве пугают победой Зеленского

08.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Высокий рейтинг известного украинского шоумена и кандидата в президенты Владимира Зеленского является не поддержкой кандидатов, а обычной раздутой популярностью, что, в случае его победы, может привести к страшным для Украины последствиям.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Появление в YouTube ролика, в котором главный герой, которого играет кандидат в президенты, расстреливает парламент, – это уже не смешно. Приёмы НЛП, визуалистики, подсознательного влияния на ожидания приводит к изменениям в поведении, которые сложно спрогнозировать даже самому заумному начальнику штаба.

А то, что демонстрируется образ вот такого характера правления, – по сути, готовят почву для будущего нигилизма, или того, что Достоевский в «Бесах» описывал как «варварский языческий карнавал», – отметил эксперт.

По его мнению, если Владимир Зеленский победит на выборах, то раздутый, не имеющий никакого отношения к политике рейтинг стремительно упадёт, что может привести к новому Майдану.

«Проблема таких политиков как Зеленский заключается в том, что, несмотря на действительно подтверждающийся социологией уровень поддержки, пока что это не поддержка избирателей – это популярность. Это означает, что избиратель, который поддерживает политика на основе популярности, не взгляды его разделяет, а он ему нравиться, и для избирателя такой лидер как раскраска «раскрась сам».

Проблема состоит в том, что, с одной стороны, такой политик действительно может, на ожиданиях, в один момент, единовременно собрать большую массу. Но это всё разные люди с разными интересами. Очень часто откат от политика, который каждый раскрасил как хотел, будет болезненным. Такой кандидат на второй день получит обвал доверия, разочарование, каждый начинает интерпретировать победителя по-своему, и это тоже не смешно, потому что к такому «победителю» ещё раньше Майдан придёт», – резюмировал Ермолаев.

Напомним, согласно проведённому накануне Центром социальных исследований «София» соцопросу, Владимир Зеленский имеет значительно более высокий электоральный рейтинг, чем остальные наиболее вероятные претенденты на выход во второй тур президентских выборов в Украине.