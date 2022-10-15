Наступление ВСУ на Херсонском направлении. Что происходит прямо сейчас?

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

На Херсонском направлении, где ВСУ начали сегодня утром наступление, продолжаются ожесточенные бои.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщают источники, отслеживающие ситуацию на фронтах СВО.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«На Бериславском участке рано утром ВСУ силами двух батальонно-тактических групп 60 пехотной и бронетехникой 17 танковой бригад пошли в наступление со стороны Новой Каменки на рубеж Дудчаны — Мыловое — Новогригоровка с задачей перерезать пути сообщения и закрепиться на плацдарме. Огневую поддержку украинским формированиям оказывают расчеты ствольной и реактивной артиллерии из позиционного района в Петропавловке. В настоящее время продолжаются ожесточенные бои. Военнослужащие 205 бригады, 140 полка и 810 обрмп ВС РФ удерживают оборону на этом участке. В резерве стоят подразделения 126 гвардейской бригады береговой обороны, усиленные спецназом 10 бригады», – сообщает в свежей сводке военно-аналитический телеграм-канал «Рыбарь».

Отмечается, что что в районе Давыдова Брода замечено передвижение личного состава и техники ВСУ.

«С высокой долей вероятности силы 46 отдельной аэромобильной бригады ВСУ также предпримут попытку штурма российских позиций на рубеже Садок — Борозенское. При этом ВСУ не задействуют все резервы для прорыва этого участка. Две БТГр пытаются вклиниться в оборонительные рубежи ВС РФ до подхода основных сил. Также не исключен вариант «ложного» удара для отвлечения внимания от основного направления, которым может быть Николаевский участок или же российские позиции в Запорожской области», – добавляет «Рыбарь».

В свою очередь военкор и блогер Максим Фомин («Владлен Татарский») сообщает неплохие новости.

«Лента пестрит сообщениями о тяжелых боях на Херсонском плацдарме. Сообщения с мест обнадеживающие – ВКС массово хоронит петухов», – пишет Фомин.

Правда, военкор Алексей Живов обращает внимание, что ВСУ наступают при поддержке авиации.

«Вы не поверите, может, но хохлы наступают с авиацией! У них работает штурмовая авиация и вертолеты… не спрашивайте», – отмечает Живов.

Подтверждает тяжелые бои и военкор Евгений Поддубный.

«Со стороны Новой Каменки ВСУ задействовали для прорыва силы из более 25 танков. По противнику плотно работает наша артиллерия», – сообщает Поддубный.

Анализируя наступление ВСУ, он считает, что замысел противника на юге не изменился.

«Формирования киевского режима пытаются прижать наши войска к Днепру, при этом противник предпринимает активные действия по изоляции района боевых действий на Херсонском направлении. Безусловно, главная цель режима – это оккупация административного центра Херсонской области. Сейчас подразделения режима будут рваться к Бериславу. Думаю это задача противника на ближайшие дни», – прогнозирует военкор.

А вот телеграм-канал «Zаставный» полагает, что на этом направлении действия ВСУ носят отвлекающий характер.

«Чует мое сердце, наступление на Берислав – это «отвод глаз» с другого направления. Мое мнение — хохлы готовят генеральное наступление все-таки на Запорожском направлении», – пишет «Zаставный».

Военный обозреватель Борис Рожин также указывает на возможность удара ВСУ на другом направлении.

«Также продолжают поступать заявления, в том числе со стороны официальных лиц, что на Сватовском направлении противник смонтировал ударную группировки до 35-40 тыс. штыков, которая в ближайшее время должна начать наступление на Сватово.

Как представляется, вряд ли противник нацелен на лобовой штурм города. Скорее всего ставка будут делать на обходной маневр к северу от Сватово и выход к трассе Сватово-Кременная с вспомогательным ударом на Кременную с Краснолиманского направления.

Противник пока что на сватовском направлении полностью владеет инициативой и явно нацелен достичь оперативных результатов до того, как баланс сил начнет меняться не в его пользу», – предупреждает Рожин.