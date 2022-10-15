Украина возобновила наступление на Херсон

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Новости Украины

ВСУ начали очередную попытку атаковать в Херсонской области. Об этом в своем блоге сообщил военный аналитик Борис Рожин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По информации Рожина, атака идет со стороны Никополя, который находится под контролем ВСУ.

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«Противник на Никопольском направлении с утра осуществлял артиллерийскую подготовку, после чего перешел к наступательным действиям в направлении на Мыловое. Цель все та же – прорваться к Бериславу», – пишет Рожин.

«Противник перешёл в наступление в Херсонской области, в районе Новогрировки и Мылового, на Берислав», – подтверждает военный журналист Роман Сапоньков.

Военкор Евгений Поддубный отмечает, что вместе с попыткой атаки в Херсонской области, украинская армия может активизироваться и на других участках:

«Если противник решил начать новый этап контрнаступления на Херсон, то, можно допустить, что обострение произойдёт и в районе линии Кременная-Сватово».

Также сообщается об активизации ВСУ в районе Чугуева и Купянска Харьковской области.

Бывший депутат Верховной рады, первый спикер парламента Новороссии Олег Царев в своем блоге отмечает, что ситуация в Херсонской области крайне тяжелая:

«Я так понимаю, что ситуация в Херсонской области будет очень непростая. Мосты через Днепр взорваны. Военная группировка РФ на правом берегу Днепра не может долгое время оставаться без снабжения. Требуется большой поток грузов, боеприпасов, продовольствия. Исправить ситуацию могло бы наступление наших войск, которое отбросило бы ВСУ на такое расстояние, чтобы они уже не могли наносить удары по мостам. Тогда можно было бы восстановить мосты, и открылась бы дорога на Одессу и Николаев. Но из-за того что частичная мобилизация началась только сейчас, наша армия была неспособна на наступление. И вот сейчас сложилась достаточно угрожающая ситуация. Судя по выступлению Сальдо, не исключено, что мы можем сейчас оставить часть каких-то территорий. Могут завязаться бои, могут происходить обстрелы. Поэтому Сальдо рекомендует местным жителям на время переехать в другие регионы РФ».