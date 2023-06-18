Наступление ВСУ: Противником захвачены Пятихатки

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ВСУ продолжают попытки прорыва российской линии обороны с целью перерезать сухопутный коридор в Крым. Противнику удалось захватить ряд населенных пунктов – позиций русских на подступах к «линии Суровикина». Участники противостояния с российской стороны говорят, что продвижение ВСУ даётся ценой больших потерь. Украинская пропаганда напротив уверяет, что есть шанс повторить успех с Херсоном – когда россиян «продавливали» два месяца, после чего они отступили из города. По ссылке – высказывание офицера ВСУ о том, что через два месяца русская оборона «рухнет как карточный домик».

Так или иначе, в воскресенье российские власти признали потерю села Пятихатки в Запорожской области. Бои за него шли несколько дней, село переходило из рук в руки. Только за последние сутки здесь потеряли больше 10 единиц бронетехники. Однако в итоге русской армии пришлось отступить.

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«Завалив сотнями трупов своих боевиков подступы и западные окраины н.п. Пятихатки, ВСУ удалось взять его под оперативный контроль. «Волновые» наступления противника, несмотря на колоссальные потери, дали свой результат. Сейчас наша артиллерия отрабатывает по врагу, лихорадочно закрепляющемуся в Пятихатках. Разведка докладывает, что в направлении Пятихаток выдвинулось подкрепление из резерва нацистов – большое количество пехоты и несколько единиц бронетехники», – сообщил представитель российской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

О подготовке к дальнейшему продвижению ВСУ сообщает и канал военкора Семена Пегова.

«ВСУ сконцентрировали на подходах к Пятихаткам большие резервы. В основном это пехота, но замечена и тяжелая бронетехника. Когда они пустят резервы в ход – вопрос времени. На данный момент позиции ВСУ находятся в полукольце, и, скорее всего, основной удар придется по одному из флангов, чтобы расширить и обезопасить плацдарм, с которого можно будет начать продвижение к Васильевке».

Впрочем, тональность комментаторов пока что сдержанная.

«Заехали на боевые позиции русской армии. Основное впечатление – любое наступление обернется масштабными потерями ВСУ. Мужики настроены решительно. Готовы к встрече с, как они их называют, фашистами и с военной, и моральной точек зрения», – пишет вице-губернатор Сергей Толмачев.

«Вчера услышал от одного боевого офицера: «Надо быть готовым, что часть территорий на переднем краю мы оставим, чтобы втянуть противника вглубь оборонительных линий», – передает разговор волонтёр Алексей Живов.

Основатель батальона «Восток» Александр Ходаковский подтверждает, что бои еще ведутся на подступах к линии обороны.

«На нашем участке, который день идёт интенсивная война за рубеж, куда не доехали даже бетонные «зубы дракона». Они где-то сзади, как и основная полоса минирования, – а драма разворачивается на подмостках из нескольких позиций, которые противник стремится захватить любой ценой. Иногда у него получается, и он овладевает какой-либо из, но закрепиться не может, и под воздействием нашей арты отходит на исходный рубеж, а мы заползаем обратно и восстанавливаем порушенное – до очередной схватки. И становится совершенно понятно, что если наш солдат не имеет намерения отступать – противник не имеет шансов продвинуться», – пишет Ходаковский.

Бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин пишет, что бои идут непрерывно.

«На Запорожском фронте атака за атакой. Бои не прекращаются… Тяжёлые бои днем и ночью, ночью и днем на всем Запорожском фронте. Наши гладиаторы – герои… сдерживают натиск натовской техники. Те горят за милую душу! Главное – оперативный подвоз техники и бк! И дроны. Нужны глаза!».

Впервые после довольно долгого перерыва появились и кадры захвата пленных ВСУ. Причем, это не только экипажи из разбитой НАТОвской техники, но и «стратегический резерв» из числа обучавшихся на западных полигонах для участия в наступлении к Азовскому морю.