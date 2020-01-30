НАТО активно готовится к войне в Восточной Европе

30.01.2020, Москва, Владимир Гладков

Североатлантический альянс усиленно формирует подразделения немедленного реагирования у границ Российской Федерации численностью в 30 тысяч человек.

Об этом в ходе брифинга сообщил начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) генерал-полковник Анатолий Сидоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, сухопутный контингент этого подразделения уже создан, сейчас идет формирование морского и воздушного. Причем готовность авиации к нанесению ядерных ударов уже сокращена с прежней нормы в10 суток до 24 часов.

«В фактической близости от европейских государств-членов ОДКБ содержится и наращивается многонациональная группировка войск, насчитывающая в своем составе более 12 тыс. военнослужащих и около 700 единиц боевой техники. Основная часть указанных сил и средств дислоцирована в Польше и странах Балтии.

Для руководства данной группировкой на территории европейских стран развернуты дополнительные органы управления. Одновременно происходит активная модернизация авиабаз и других объектов инфраструктуры, направленные на расширение возможности боевой авиации и многонациональных воинских контингентов», – рассказал он.

Сидоров отметил, что НАТО постоянно наращивает интенсивность и масштабы мероприятий оперативной и боевой подготовки.

«На весну текущего года на территории десяти европейских государств запланированы крупномасштабные учения объединенных вооруженных сил альянса. В рамках мероприятия предполагается высадить в Польше и Литве несколько воздушных десантов из личного состава 82 воздушно-десантной дивизии ВС США, одновременно планируется отработать действия подразделений в кибер-пространстве и космической сфере.

К учениям планируют привлечь около 40 тыс. военнослужащих из 18 стран, в том числе около 17 тыс. американцев», – отметил начштаба ОДКБ.

Одновременно с этим, по информации Сидорова, происходит активная модернизация авиабаз и других объектов инфраструктуры, направленная на расширение возможностей боевой авиации и многонациональных воинских контингентов.

Также руководством Североатлантического Альянса принято решение о включении космического пространства в перечень оперативных сред, в которых могут проводиться операции вооруженных сил НАТО, и одновременно о расширении военного присутствия в Арктике.

«Большое внимание уделяется повышению возможностей НАТО по оперативным перегруппировкам войск на территориях европейских и прибалтийских членов Альянса, созданию многонациональных формирований с целью ведения наступательных и специальных операций. Апробируются возможности Германии, Болгарии, Румынии, Польши и стран Балтии по приему и размещению иностранных войск», – добавил эксперт.

Напомним, что на май этого года также запланирована сессия Парламентской ассамблеи НАТО на Украине, в ходе которой будут обсуждаться «вопрос Крыма» и работа военного блока в Черном море.