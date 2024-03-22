«Отдавать не намерены»: НАТО готовится к оккупации Одессы – Монтян

Сергей Вредников.  
22.03.2024 16:15
  (Мск) , Донецк
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Одесса, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Пока украинское мясо сдерживает российскую армию на фронте, войска НАТО спокойно готовятся к оккупации Одессы.

Об этом в интервью белорусскому информагентству «Белта» заявила находящаяся в Донецке киевский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Пока украинское мясо сдерживает российскую армию на фронте, войска НАТО спокойно готовятся к оккупации...

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«Вчера прокатилась просто волна публикаций насчёт новой авиабазы НАТО в Румынии. Два с половиной миллиарда угрохать на новую авиабазу, всё расширить – там будет десять тысяч вояк, плюс члены их семей. Школы, больницы, детские садики.

То есть, окопались посреди Румынии норм. Одессу отдавать они точно не намерены», – сказала адвокат.

«Поэтому Запад готовится. Пока самое упоротое, или наловленное на улицах мясо, сдерживает линию обороны после Авдеевки и прочую линию фронта, запад вовсю готовится вторгаться самим», – добавила она.

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