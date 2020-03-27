НАТО и ЕС не помогли Северной Македонии защититься от эпидеми

27.03.2020, Белград, Алексей Топоров

Отстраненная от власти прозападным режимом северомакедонская оппозиция обнародовала удручающую статистику: страна занимает второе место на Балканах по распространению короновируса, 12% инфицированных – лишенные медицинской защиты врачи.

Об этом сообщили северомакедонские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Пока властный прозападный режим Скопье, представленный Социал-демократическим союзом Македонии и его местными албанскими союзниками, пребывает в эйфории от приглашения страны в НАТО и возобновления процесса переговоров по присоединению к ЕС, эпидемия короновируса все больше охватывает территорию Северной Македонии.

Оппозиционная комиссия отстраненной от власти крупнейшей консервативной партии ВМРО – ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация – Демократическая партия за македонское национальное единство) в результате инспирированного Западом в 2015 году местного майдана провела собственное расследование эпидемиологической ситуации в стране и пришла к неутешительным выводам.

«Перед нами только Хорватия или 102 инфицированных на миллион населения, затем идет наша Македония (оппозиционеры не признают переименования страны – ред.) с 88 инфицированными на миллион населения, – заявила в ходе пресс-конференции представитель Комитета по здравоохранению ВМРО-ДПМНЕ Дафина Стояноска. – Из общего количества инфицированных в Македонии – 12 процентов являются врачами, что произошло от отсутствия средств медицинской защиты».

Дафина Стояноска.

Со своей стороны, оппозиционеры предложили четыре шага по выходу из создавшейся критической ситуации: обеспечить всех медицинских работников достаточным количеством средств медицинской защиты; разработать прозрачный для общества план действий на случай реализации худшего сценария; провести обязательное тестирование социальных групп риска и мигрантов, выборочное тестирование молодежи, а также регулярные тестирования медицинских работников; организовать, наконец, карантин в стране.

«Правительство должно предоставить адекватные ресурсы для защиты медиков. Безопасность и забота о здоровье должны быть обеспечены всем, потому что каждая жизнь того стоит!», – добавила Стояноска.

Однако предсказать реакцию правящего прозападного режима на эти предложения консерваторов пока трудно, поскольку, придя к власти, он в основном занимаются европопулизмом и расправой над своими политическими оппонентами: по стране сейчас идут громкие процессы в отношении представителей прежней консервативной элиты, видных функционеров ВМРО-ДПМНЕ и рядовых активистов, которых судят за коррупцию и попытки насильственного свержения власти.

ВМРО-ДПМНЕ в ходе прямой линии с врачами рассказывал македонцам как уберечься от коронавируса.