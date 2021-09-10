НАТО и ЕС толкают Россию и Белоруссию на интеграцию

10.09.2021 10:19 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Сегодня у Белоруссии сложные отношения с Западом, который накладывает санкции, но на помощь Минску пришла Россия.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Известиям» заявил старший научный сотрудник Института философии Академии наук Белоруссии, политолог Алексей Дзермант. «Я бы сказал, что Россия и Белоруссия находятся на одной волне. Сейчас у Белоруссии весьма сложные отношения с Западом, Россия проявляет поддержку фактически во всем, Минск тоже идет навстречу Москве — подготовка и будущее подписание дорожных карт свидетельствует об этом. Сегодня отношения двух стран выглядят выверено, обе стороны ими в настоящее время довольны», – убежден минский эксперт, считающийся близкий к белорусским властям.

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В свою очередь директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов говорит, что непростые отношения со странами коллективного Запада — это только один из аспектов интенсификации российского-белорусского сотрудничества.

Политолог подчеркнул, что Москва и Минск серьезно встревожены расширением НАТО на Восток и размещением военной инфраструктуры Североатлантического альянса вблизи границ России и Белоруссии. По словам эксперта, выработка единых подходов и базовых принципов внешней и оборонной политики двух стран играет важную роль в текущей ситуации.

Как сообщал «ПолитНавигатор», эксперты разошлись во мнениях относительно оценки итогов вчерашних переговоров президентов России и Белоруссии.