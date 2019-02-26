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26.02.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, НАТО, Политика, Украина
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НАТО идет на Украину

Украинский парламент одобрил инициативу президента о допуске на территорию Украины в 2019 году иностранных военнослужащих под предлогом проведения международных учений, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В порядке взаимодействия со странами НАТО, вооруженные силы Украины в очередной раз будут проводить учения на наших полигонах с привлечением представителей стран НАТО, а именно – их военных подразделений. Это конституционное полномочие президента – выносить соответствующие предложения на согласование в Верховную раду. Нужно сделать это неотложно, сейчас, без каких-либо политических дискуссий», – заявил содокладчик по закону, депутат от «БПП» Иван Винник.

В результате голосования закон был принят большинством – 263 из 353 депутатов проголосовали «За».

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» приводил заявление генерала украинской армии Александра Кихтенко, что никто не возьмёт Украину в НАТО, пока в стране есть военный конфликт, потому нужно самим строить армию и напрямую дружить с США в надежде на увеличение финансовой помощи.

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