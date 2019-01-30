НАТО испытывает ВКС России

30.01.2019, Москва, Максим Карпенко

НАТО значительно усилило воздушную разведку вблизи российских границ. Об этом сообщает «Российская газета», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На прошлой неделе военные зафиксировали порядка 20-ти летательных аппаратов, курсировавших вблизи территории РФ. Дважды самолеты ВКС России поднимались в воздух по плану «Перехват», при этом, как подчеркнули в ведомстве, российское пространство иностранцами нарушено не было.

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«В обоих случаях летчики российского истребителя убедились в том, что иностранный самолет изменил курс и удалился от российской границы, и только после этого вернулись на аэродром базирования», – говорится в тексте статьи.

В целом, за прошлый год подразделениями ВКС Российской Федерации были обнаружены и сопровождены более 980 тысяч воздушных объектов, порядка трех тысяч из которых – это самолеты других государств.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что американские разведывательные дроны и самолеты-разведчики каждый день «утюжат» небо над Крымом, высматривая российские системы ПВО, расположенные на полуострове, и мониторя ситуацию в Керченском проливе.