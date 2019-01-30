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30.01.2019, Москва, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, НАТО, Россия
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НАТО испытывает ВКС России

НАТО значительно усилило воздушную разведку вблизи российских границ. Об этом сообщает «Российская газета», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На прошлой неделе военные зафиксировали порядка 20-ти летательных аппаратов, курсировавших вблизи территории РФ. Дважды самолеты ВКС России поднимались в воздух по плану «Перехват», при этом, как подчеркнули в ведомстве, российское пространство иностранцами нарушено не было.

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«В обоих случаях летчики российского истребителя убедились в том, что иностранный самолет изменил курс и удалился от российской границы, и только после этого вернулись на аэродром базирования», – говорится в тексте статьи.

В целом, за прошлый год подразделениями ВКС Российской Федерации были обнаружены и сопровождены более 980 тысяч воздушных объектов, порядка трех тысяч из которых – это самолеты других государств.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что американские разведывательные дроны и самолеты-разведчики каждый день «утюжат» небо над Крымом, высматривая российские системы ПВО, расположенные на полуострове, и мониторя ситуацию в Керченском проливе.

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