«НАТО – ничто»: Почему украинский спецназ переходит на сторону России

15.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Телеканал олигарха Игоря Коломойского «1+1» обнародовал подробности недавнего сообщения СБУ о переходе на сторону России элиты вооруженных сил – группы спецназа армейской разведки Украины.

По данным телевизионщиков, боец спецназа Игорь Малога (позывной «Лидер») планировал похитить командующего Силами спецопераций ВСУ и подготовить бунт в ряде областей Украины, а также пытался получить секретную информацию о ракетном комплексе «Нептун», на который Киев возлагает надежды по сдерживанию Черноморского флота России.

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«У него (Игоря Малоги – прим. ред.) появился интерес к нашему комплексу «Нептун», который работает по уничтожению кораблей. Пытался попасть на испытания «Нептуна», непосредственно на полигон. Самая главная задача, которую он пытался поставить – это знакомство с комиссией, которая принимала комплекс на вооружение», – рассказал офицер штаба ВМС Украины.

«Я не чувствую себя предателем. Страна, которая для меня остаётся страной – это СССР. Я видел, что такое НАТО, сказать вам это на камеру? Это дерьмо, это ничто. А советская школа – это советская школа. А всё остальное – это надутые пиндосы», – сказал Малога.

Украинские телевизионщики далее рисуют совсем фантастический сценарий – якобы, Малога при поддержке диверсантов, которых ФСБ должна была забросить на Украину, должны были захватить авиазавод и военный аэродром в Николаеве, чтобы переносными ракетами сбивать старые украинские истребители Су-25.

«Визит российских диверсантов планировался со стороны Крыма. Их уже должны были ожидать тайники с переносными зенитно-ракетными комплексами. А главное – ждал местный проводник», – сообщили на телеканале.

Анонимный «проводник» с заретушированным лицом и изменённым голосом «признал» вину.

«Нужно будет, во-первых, принимать людей оттуда со специфическими задачами. Чтобы сбивать самолёты», – сказал аноним.

Правда, на канале Коломойского тут же поправились, что упомянутые выше схроны с зенитно-ракетными комплексами до сих пор не найдены.

«Русский мир снова начинает атаковать – и в тылу, и на фронте. Тем не менее, устроенная нам Москвой кровавая Русская весна научила нас, как остановить новый проект врага, под названием «Русское лето», – рапортуют пропагандисты Коломойского.