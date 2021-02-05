05.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Спецназ военной разведки Украины перешёл на сторону России – СБУ сообщила о подготовке настоящего бунта, который должен был охватить сразу несколько областей, однако был сорван усилиями украинской спецслужбы. В планах заговорщиков, якобы, было и похищение одного из бывших командующих Сил специальных операций.

Пресс-служба СБУ уверяет, что группа заговорщиков действовала на территории Киевской, Одесской, Николаевской, Житомирской и Черниговской областей. В её состав, якобы, входили бывшие спецназовцы военной разведки. Если это не очередная постановка, которыми славятся офицеры СБУ с целью заработать звания и продвижения по службе, – то ситуация для самостийщиков складывается тревожная – на сторону России уже готовы переходить представители армейской элиты.

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Граждане Украины якобы были завербованы и выполняли разведывательные задачи сотрудников ФСБ Вадима Даутова и Дениса Собко. Им была поручена подготовка диверсионных операций, сбор информации о дислокации и перемещении ВСУ, их взаимодействии с иностранными «партнерами», и тому подобное.

Кроме того, задержанные якобы намеревались похитить и переместить в Россию одного из бывших командующих «Сил специальных операций» – за это им было обещано вознаграждение в размере сто тысяч долларов США.

В пресс-службе СБУ также опубликовали якобы признания «агентов ФСБ», и их телефонные переговоры с «кураторами».

«Был завербован на КПП «Каланчак» Вадимом Даутовым, который мне присвоил псевдоним «Лидер». По заданию Даутова выполнял следующие функции: узнавал о передвижении частей и подразделений «ССО», генштаба, ГУР и «АТО».

В дальнейшем получал задание на предмет сближения с тогдашним командиром 73 центра, который им был интересен. Мной была проведена попытка вербовки. Его хотели, видимо, использовать для того, чтобы получать информацию с дальнейшим его переходом на сторону России и использованием против Украины в информационных целях.

Также разрабатывалась возможность похищения главы «ССО», – рассказал человек с заретушированным лицом и изменённым голосом.

Сотрудники СБУ также сообщили, что ходе проведения обысков у «агентов ФСБ» был изъят арсенал оружия и боеприпасов: 4 АК-74, 2 пистолета, 2 РПГ, 44 гранаты, более 4 тыс. патронов различного калибра, около 3 кг тротила и электродетонаторы и тому подобное.

Сейчас в отношении задержанных осуществляются процессуальные мероприятия по ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 1.ст. 258-3 (Создание террористической группы или террористической организации), ч. 1.ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Отметим, что никаких персональных данных задержанных в СБУ не опубликовали – их называли только по позывным, лица были заретушированы, а голос изменён.