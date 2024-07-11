НАТО объявило Китай «ключевым пособником российской войны»

Михаил Рябов.  
11.07.2024 00:21
  (Мск) , Москва
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Дзен, Китай, НАТО, Политика, Россия


Страны НАТО отныне официально считают Китай одним из «ключевым пособников российской войны» против Украины.

Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания совета глав государств-членов НАТО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны НАТО отныне официально считают Китай одним из «ключевым пособников российской войны» против Украины....

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«Война Путина подпитывается теми, кто не разделяет наши ценности. Это Иран, Северная Корея – предоставляют прямую военную помощь, Китай помогает военной экономике России.

Это не является временной коалицией. Это является главным стратегическим сдвигом. И мы должны оставаться четкими и ясными, понимая угрозы, которые стоят перед нами.

Мы понимаем, что Китай стал одним из ключевых пособников российской войны против Украины. Поэтому сегодня мы указали это в нашей декларации нашего саммита. Союзники четко заявили, что Китай не может быть пособником крупнейшего конфликта в Европе в современной истории», – сказал генсек.

Столтенберг пояснил, что Пекин поставляет России электронику и технику, «позволяющие РФ строить ракеты, бомбы, военные самолеты и делать все, чтобы атаковать Украину».

«Невозможно для Китая продолжать эту работу без влияния на его репутацию», – пригрозил генсек, намекнув на санкции.

Он уточнил, что завтра в рамках саммита пройдут встречи с партнёрами НАТО в Азии (читай – вассалами США), а также с руководством Украины.

Накануне активность альянса в Азиатском регионе была осуждена МИД Китая.

«Китай выступает решительно против того, чтобы НАТО вышла за пределы своего статуса региональной оборонительной организации и расширила свою деятельность на Азиатско-Тихоокеанский регион, разжигая конфликты и усиливая конфронтацию, а также подрывая региональные процветание и стабильность».

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