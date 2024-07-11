НАТО объявило Китай «ключевым пособником российской войны»

Страны НАТО отныне официально считают Китай одним из «ключевым пособников российской войны» против Украины.

Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания совета глав государств-членов НАТО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Война Путина подпитывается теми, кто не разделяет наши ценности. Это Иран, Северная Корея – предоставляют прямую военную помощь, Китай помогает военной экономике России.

Это не является временной коалицией. Это является главным стратегическим сдвигом. И мы должны оставаться четкими и ясными, понимая угрозы, которые стоят перед нами.

Мы понимаем, что Китай стал одним из ключевых пособников российской войны против Украины. Поэтому сегодня мы указали это в нашей декларации нашего саммита. Союзники четко заявили, что Китай не может быть пособником крупнейшего конфликта в Европе в современной истории», – сказал генсек.