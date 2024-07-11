НАТО – Зеленскому: Вот тебе еще 40 миллиардов, Путину – не кланяться, пусть украинцы продолжают гибнуть

Михаил Рябов.  
11.07.2024 00:08
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, Сюжет дня, Украина


Страны НАТО договорились продолжать войну против России руками Украины и в следующем году – на эти цели будет выделено минимум 40 миллиардов долларов.

Такие цифры огласил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания совета глав государств-членов НАТО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны НАТО договорились продолжать войну против России руками Украины и в следующем году –...

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«Мы договорились, что у нас будут дополнительные финансовые обязательства, чтобы выстроить ВСУ, способные отразить российскую агрессию и сдерживать ее завтра. Мы договорились, что будет передано 40 млрд долларов минимум на следующий год, чтобы Украина одержала верх», – сказал Столтенберг.

«Мы не хотим продлить эту войну. Мы хотим, чтобы эта война закончилась как можно быстрее. Кратчайший способ закончить войну  – проиграть, но это не принесет мир, это принесёт оккупацию. Поэтому, если мы не хотим кланяться перед Путиным, нам нужно продемонстрировать решительность. Чем более долгосрочна наша поддержка, тем быстрее Москва поймет, что она не сможет пересидеть и переждать, и только тогда война закончится», – дал установку генсек.

По его словам, помимо накачки оружием, НАТО будет продолжать натаскивать ВСУ на своих базах – процесс будет осуществляться «под руководством трехзвездного генерала».

«Порядка 700 тысяч личного состава, который будет работать в штаб-квартире в Германии, а также в узловых базах в восточном регионе альянса, чтобы заниматься координацией помощи Украине. НАТО будет координировать учебу, боевую подготовку ВСУ на базе стран-союзников.

Мы также будем поддерживать Украину, планируя и координируя передачу материальных средств, также будем заниматься передачей и ремонтом оборудования.

Также будем предоставлять поддержку долгосрочного строительства ВСУ. И это не сделает НАТО стороной конфликта, но это позволит Украине обеспечить право на самооборону», – разглагольствовал Столтенберг.

Кстати, как и жаждали в Киеве, верхушка НАТО объявила о «необратимости пути Украины в НАТО», но точной даты вступления, как и в предыдущие годы, не назвала.

«Мы будем поддерживать реформы на необратимом пути в НАТО. Когда наступит время, Украина будет членом», – заверил генсек.

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