НАТО объявляет, что передаст Украине дальнобойные артсистемы

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Североатлантический альянс намерен перевести украинскую армию с постсоветского на оружие натовского образца.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», на пресс-конференции заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Министры обороны НАТО вечером объявят о выделении Киеву новой военной помощи, включая тяжелые вооружения и дальнобойную артиллерию. НАТО готовит план перевода украинской армии с постсоветского использования на оружейном альянсе», — заявил генсек НАТО.

Кроме того, будет рассматриваться возможность развертывания подразделений на восточном фланге и создания складов вооружений.

Столтенберг также рассказал, что на ближайший саммит НАТО, который пройдет в Мадриде, приглашен президент Украины Владимир Зеленский.