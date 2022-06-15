НАТО объявляет, что передаст Украине дальнобойные артсистемы

15.06.2022  12:58 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Политика, Украина
Новости Украины

Североатлантический альянс намерен перевести украинскую армию с постсоветского на оружие натовского образца.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», на пресс-конференции заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Североатлантический альянс намерен перевести украинскую армию с постсоветского на оружие натовского образца. Об этом,...

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«Министры обороны НАТО вечером объявят о выделении Киеву новой военной помощи, включая тяжелые вооружения и дальнобойную артиллерию. НАТО готовит план перевода украинской армии с постсоветского использования на оружейном альянсе», — заявил генсек НАТО.

Кроме того, будет рассматриваться возможность развертывания подразделений на восточном фланге и создания складов вооружений.

Столтенберг также рассказал, что на ближайший саммит НАТО, который пройдет в Мадриде, приглашен президент Украины Владимир Зеленский.

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