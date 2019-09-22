НАТО отказалось от единой системы ПВО с Украиной

22.09.2019, Киев, Ольга Козаченко

Для Украины остаются серьезным вызовом Воздушно-космические силы России, получившие серьезный боевой опыт в Сирии.

Об этом в интервью журналу «Український тиждень» заявил бывший глава СБУ и экс-глава СНБО Украины Александр Турчинов.

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По его словам, якобы только «рост нашего оборонного потенциала является залогом» того. Что Россия не рискует на «полномасштабную агрессию».

«Да, для нас остаются вызовом российские воздушно-космические силы, которые уже имеют боевой опыт войны в Сирии. Наша система ПВО разрушалась годами, мы поэтапно ее восстанавливаем, но еще многое предстоит сделать. Я в свое время предлагал нашим партнерам по НАТО создать единую систему противовоздушной обороны от Балтийского до Черного моря. К сожалению, инициатива не нашла должного отклика. Впрочем, это не снимает как таковой необходимости создания единого оборонного рубежа в странах, граничащих с Россией на Западе», – сказал Турчинов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», украинский генерал рассказал, что ВКС России способны уничтожить украинскую группировку в Донбассе даже не заходя в воздушное пространство Украины.