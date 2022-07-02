НАТО отказалось поставлять Украине летальное оружие

02.07.2022  13:16 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Политика, Россия, США, Украина
Новости Украины

Соединенные Штаты сознательно сделали так, что основная помощь украинской армии идет не через Североатлантический альянс.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет киевское интернет-издание «Зеркало недели».

Соединенные Штаты сознательно сделали так, что основная помощь украинской армии идет не через Североатлантический...

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«Увы, но за четыре месяца после начала широкомасштабного вторжения России, НАТО не сделало многое из того, что ожидали от него украинцы. Альянс не закрыл небо над Украиной, чтобы обезопасить украинские города, не предоставил летальное оружие, чтобы украинцы могли эффективнее противостоять российскому агрессору, не задействовал военные средства в Черном море, чтобы создать коридор для экспорта украинского зерна», – отмечается в публикации.

Издание указывает, что помощь НАТО ограничивается поставками нелетальных средств и усилением поддержки по модернизации ВСУ.

«А вот оружие Украине направляют сами члены Альянса. Почему так происходит? Несколько собеседников ZN.UA утверждают: США сознательно сделали все, чтобы основная помощь Украине шла не через Альянс, а на двустороннем уровне. Таким образом американцы избежали конфликта внутри союза со странами, выступающими против поставок оружия Киеву (в частности с Венгрией), и сократили время принятия решений», – говорится в статье.

«Но уменьшая роль Альянса в обеспечении безопасности в Европе, сокращая сферу его ответственности до границ стран — членов союза, в Вашингтоне одновременно стремятся снизить раздражение Москвы, пытаясь уменьшить риск вооруженного конфликта между НАТО и РФ», – резюмирует «ЗН».

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