НАТО отказывается прикрывать украинцев в Керченском проливе

21.12.2018, Киев, Галина Шершнева

Цель очередной попытки прорыва украинских плавсредств через Керченский пролив, которую анонсировал секретарь совета безопасности Украины Александр Турчинов, непонятна.

Об этом в эфире радио «Крым. Реалии» (ВВС) заявил руководитель украинского Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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«Это может привести к новому боевому столкновению с кораблями ЧФ РФ. Поэтому надо определиться, что будет делать Украина в этой ситуации. Мы будем открывать ответный огонь? И есть ли в этом целесообразность, если военное присутствие России в регионах Черного и Азовского моря больше и мы не можем полноценно противостоять?», – сказал Мусиенко.

Он выразил сомнение в том, что наблюдатели из миссии ОБСЕ на Донбассе согласятся принять участие в переходе украинских плавсредств.

«Я сомневаюсь, что к этой акции удастся привлечь наблюдателей из миссии ОБСЕ. Пока непонятно, как их можно будет привлечь, поскольку их полномочия еще не расширены. А без этого они вряд ли отважатся. Да и в целом ОБСЕ продемонстрировала, что гарантии безопасности для наблюдателей для них важней. А здесь будет небезопасно, потому что Россия может открыть огонь», – отметил эксперт.

Также, по его словам, не решено окончательно, будут ли поддерживать украинцев иностранные корабли.

«Действительно, сейчас обговаривается вариант, чтоб прислать американские военные корабли на помощь Украине для того, чтобы можно было осуществлять такие проходы и таким образом показать России силу. Но пока проект только обговаривается. У него есть как сторонники в Вашингтоне, так и критики. Пока рано говорить о том, что это может случиться в ближайшее время. Нужно четко понимать, что речь идет об американцах и возможно британцах. К сожалению, в НАТО не все поддерживают такое решение», – заявил Мусиенко.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что ВМС Украины вскоре снова попытаются пройти из Черного в Азовское море и пригрозил России уничтожением Крымского моста.