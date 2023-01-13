НАТО переносит базу самолётов-разведчиков AWACS к границе Украины

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НАТО перебросит из Германии в Румынию самолеты, оснащенные авиационной системой предупреждения и контроля (AWACS). Этим похвасталась пресс-секретарь Альянса, гражданка Румынии Оана Лунгеску, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«НАТО готовит развертывание разведывательных самолетов бортовой системы предупреждения и управления в Бухаресте, Румыния. Самолеты должны прибыть 17 января 2023 года и будут поддерживать усиленное присутствие Североатлантического альянса в регионе, и следить за военными действиями России», – говорится в сообщении на официальном сайте НАТО.

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По словам пресс-секретаря НАТО Оаны Лунгеску, чьи слова приводятся в материале, после начала конфликта на Украине Альянсу необходимо защищать каждый дюйм территории своих союзников.

«Наша система AWACS может обнаруживать самолеты за сотни километров, что делает их ключевым средством сдерживания и обороны НАТО. Я благодарю Румынию за размещение самолетов, которое вносит важный вклад в наше раннее предупреждение», – заявила она.

Согласно планам, самолёты с системой AWACS прибудут на авиабазу Отопени вблизи румынской столицы Бухареста, и останутся там на несколько недель. Этот аэродром находится на расстоянии около 200 километров от границы ЕС и НАТО с Украиной. Система AWACS базируется на самолетах Боинг 707, и благодаря своей грибовидной радиолокационной структуре способны обнаруживать и идентифицировать самолеты на расстоянии более 400 километров.

Как сообщал «ПолитНавигатор», граждане Молдавии с румынскими паспортами могут быть призваны на военные сборы, либо отправлены в действующую армию Румынии.